バンカーは“ダフれるアドレス”を作るのが大事！人気コーチが解説

バンカーショットが苦手な人に向けて、市川里菜コーチがレッスン！「簡単なアレンジだけで脱出できる」というが、その方法は？

力で出すのはイチかバチかの脱出法

プロみたいにフワッとやわらかく脱出！

バンカーはどうやって打ったらいいかわからない、苦手でちっともうまくならないみなさまへ。「バンカーは特別なシチュエーション」と思っていませんか？ 構えも打ち方も大きく変える必要があり、力を入れて打たなくてはいけない。そう思っている人が多いようです。

でも実際はショットよりもパワーはいらないし、アドレスとスイングにいくつかの簡単なアレンジを加えるだけでいいのです。

たしかに力を入れて砂を大爆発させれば、出ることもあります。しかしそれは、ボールが砂に深く埋まったときなどの超トラブルで、イチかバチかの脱出を狙うギャンブルショット的な打ち方。ミスになる危険性も高いのです。普通のバンカーショットは荒々しくではなく「可憐に美しく」振って出すもの。美しさを意識すると、バンカーが簡単なことがわかりますよ。

スイングでダフるのではなく“ダフれるアドレス”を作る！

重心を低く下げると自然にダフれますよ

「バンカーはダフって打つ」。これは正解です。ただし、スイングでダフろうとすると大ダフリになりすいので、「ダフれる要素」を入れた構えを作りましょう。

両足を軽く砂に埋めるのはスイング中に滑らないようにするためだけでなく、ボールよりも足元を低くする意味があります。そして、体の重心を下げることが大切。スタンスを広くするのも腰を落とすのも重心を低くするためです。

重心が高い棒立ちのアドレスだと、ヘッドがボールの手前に届きにくい。腰を落とすときは上体が起き上がりやすい、カカト体重にならないように注意！

しっかり飛ばせる！低いアドレスに合わせて手元も下げる

手元を低く下げることも大切。ハンドダウンにする理由は、ボールが上がりやすい横振りにすることと、パワーを逃がさないためです。力を入れなくても、すくった砂ごとボールを飛ばせますよ。

重心と一緒に手元を下げてハンドダウンで構える。シャフトの角度に合わせて振ると横振りになる。

ゆっくり振ってフォローを出すと、横振りはフェースに砂が乗る。砂が乗るということは、上や目標に向かって力がかかっている。

手元が高いとクラブの軌道は縦振りに。ヘッドを上から入れやすいが、砂に刺さる危険性も増えてしまう。

縦振りのフォローは砂をすくえず落ちてしまう。パワーが逃げているので、必要以上の力を入れないと飛ばせない。

開きすぎはミスのもと！オープンスタンスは軽くで OK

オープンスタンスがセオリーとされていますが、バンカー嫌いは左足を少しだけ引いて、左ツマ先を開くくらいでOK。開きすぎると普段の構えやスイングと大きく変わってしまうし、クラブの軌道も極端なカットになってしまいます。

極端なオープンスタンスはヘッドが大きく外から入り、打ち込みすぎてしまう（×）。体を左に回しやすくするため、少しだけオープン、左ツマ先を開いて構える（○）

フェースは手の中で回してから開いて握る

握る前に開きましょう

ボールを高く上げやすくするためとバンスを使うためにフェースを開きますが、グリップしてから開くのは絶対にNG。握る前に手の中でクラブを右回転させて、フェースが開いた状態でグリップしてください。

グリップしてからフェースを開くと、インパクトで手が返ったり手元が前に出やすくなってフェースがかぶってしまう（×）

体重配分は少しだけ左足荷重

体重配分は左足荷重です。右足体重はあおった打ち方になってしまうので、上手にダフれません。ただし、「左足体重にしてください」というと10割近く左足に乗せてしまう人がいます。1、2割ほど多く乗せるだけでいいんですよ。

右足体重はすくい打ちになりやすいのでダフれない（左）。左足荷重は少しでOK。体重を左足に乗せすぎると、ヘッドが砂に刺さる構えになってしまう（右）

刃から入れない！サラッと砂を薄くとる

勇気をもって振り切ることが大切です

打ち方は、ヘッドを上から鋭角に入れて、刃をボールの下に潜り込ませるのではありません。こういう意識をもっていたら、すぐに改めましょう。ヘッドはボールの手前に入れたら、砂を薄くとるようにインパクト。これが基本で、砂をとる量を増やせば飛びすぎないし、少なくとれば飛ばせます。

ドカンと打ってしまう人の悪い特徴は、「打って終わり」でフォローが出ないことです。インパクト後は、体を回し続けて手元が背中にくるまで左へ振り切りましょう。スムーズに振り切ることで、砂を薄くきれいにとれる。目標方向に力を出せるのできちんと飛ばせます。振り切ってしまうと飛びすぎるのでは、という不安があるでしょうが、まずは出すことが先決ですし、砂をダフっているのでアプローチほど飛びませんので安心してください。

バンカーが苦手な人は、だいたい打って終わりの形になっている

砂をサラっととる可憐なインパクト！

ヘッドが極端に高い位置から入っていませんよね。インパクト後のヘッドも低く振り抜いています

刃から入れるのではなく、バンス（ソール）から入れます。フェースを開くのは、そのためでもあるんですよ

ドカンと打ってしまうと……

砂に刺すように打ってはダメ！ 力を入れて打つほど深く刺さってボールが上がりません！

プレーが早くなる！ ルール＆マナー講座

バンカーは余計な手間がかかるので、焦ってしまうことがよくある。

「焦りはミスの原因にもなるので禁物です。スピードアップできるルールとマナーを知っておけば同伴者に迷惑をかけませんよ」（市川）

１ ボールの近くではなく手前の低いところから入る

早くボールのある位置に行きたくても、最短ルートを通ってはダメ。バンカーは必ず手前の低いところから入りましょう。アゴがある高い位置から入ると砂がたくさん崩れてしまう。そこをならすのは大変です。低い場所から入ったら、出るときも同じ道を通れば、砂をならす箇所を減らせます。

レーキを持って入ると、打ったあとにすぐにならせる。素振りやインパクト前にヘッドが地面に触れるのはペナルティ（2罰打）。数本持っていったクラブを置いたり、プレーに入る前に体を支えたりで、砂に触れるのはOKだ

２ 撫でるようにならし後方に下がっていく

打ったあとはスピーディに砂をならして、すぐに次のプレーに進みたいですよね。

打った跡や足跡は、力を入れすぎずにそっと撫でるようにレーキを前後に往復させる。入ってきた方向に向かって下がりながらならしていくと、足跡が増えませんよ。

耕すようなならし方は×。深く掘ってしまったり砂が集まりすぎて山ができてしまう。

そっと撫でるようにならして、最後にレーキの平らな部分を使って仕上げる（○）

３ 葉っぱや小石は取り除いてOK

ルール改定で取ってもいいことになったんですよ

バンカーのルールは2019年から大きく変わりました。ルースインペディメント（葉、枝、石、土の塊、昆虫、動物の排泄物など）に触れたり、取り除いても罰はないので、邪魔になるようでしたら取りましょう。

４ 大トラブルはアンプレアブルを活用

アゴにボールが刺さるなどの大トラブルは、アンプレアブルの処置をとるのも賢いマネジメントだと思います。「これは1回、いや2回打っても出る気がしない」と思うような状況は、昨年のルール改定で加わった「2罰打でバンカーの外にドロップできる」を選択すると大叩きを防げますよ。

女性やビギナーには④がオススメ！

バンカーでのアンプレアブルの処置の仕方は4つある。①は戻る位置が遠いときは時間がかかるし、後続の組にも迷惑がかかってしまうので②～④を選択しよう。いずれも球を拭いたり、交換することができる。

①前打の位置に戻って、球があったであろう位置から2クラブレングス以内にドロップ（1罰打）

②ボールがある位置からホール（カップ）に近づかない

2クラブレングス以内にドロップ（1罰打）

③ホール（カップ）とボールを結んだ延長線の後方、1クラブレングス以内にドロップ（1罰打）

②と③はバンカー内にドロップです

④ホール（カップ）とボールを結んだ延長線の後方の「バンカー外」、1クラブレングス以内にドロップ（2罰打）

ドロップの仕方も変わって、今は「ヒザの高さから」です

いかがでしたか？ このレッスンを参考に、ぜひラウンド中に試してみてくださいね。

レッスン＝市川里菜

●いちかわ・りな／1995年生まれ、神奈川県出身。163cm。日本女子アマなどに出場し、現在はPGMゴルフアカデミー銀座のインストラクターとして活動中。アプローチのレッスンが得意。

写真＝高橋淳司

協力＝伊勢原カントリークラブ（PGM）

