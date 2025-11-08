車中泊仕様「MYROOM」がさらに快適に

日産自動車はこのたび、「キャラバン MYROOM（マイルーム）」の一部を仕様向上したと発表しました。マイルームは「部屋ごと出かけて憩うクルマ」というコンセプトで開発された、これまでにないカテゴリーのモデルです。

【欲しい人いるでしょ！】これが「キャラバン MYROOM」の車内です（写真で見る）

このモデルのベース車体である「キャラバン」は、50年以上の歴史を持つ日産の代表的な商用バンで、1973（昭和48）年に初代（E20型）が登場したキャブオーバー型ワンボックス車です。

現行モデルは2012年に登場した5代目（E26型）で、2021年に大幅なマイナーチェンジを受けています。長年にわたり、トヨタ「ハイエース」と市場を二分するライバル関係にあります。

商用バンとしての実用性に加え、乗用ワゴンやマイクロバス、さらには工場出荷段階でカスタマイズされた「マルチベッド」や車中泊仕様のマイルームなど、多様なニーズに応えるラインナップを展開しています。

マイルームのベース車両にも選択されているキャラバンの最上級グレードが「GRANDプレミアムGX」です。商用車としてのタフさに加え、乗用車に匹敵する質感と先進装備が特徴です。

ボディサイズは、標準的なロングボディ・標準幅の場合、全長4695mm、全幅1695mm、全高1990mmです。

外観は大型グリルやLEDヘッドランプ、ダーク調メッキ加飾などで上質感を演出。内装はブラック基調で、本革巻きステアリングやスパイナルサポート機能付きシートなどを備えます。

パワートレインは、2.0リッターガソリン（130馬力）または2.4リッターディーゼルターボ（132馬力）の2種類を設定。どちらも7速ATが組み合わされ、駆動方式は2WDまたは4WDが選べます。

安全装備では「360°セーフティアシスト」が標準装備され、「サポカーSワイド」の認定を受けています。価格は2025年10月現在、ガソリン2WD車が351万3400円、ディーゼル4WD車が458万3700円です。

新しくなった「キャラバンMYROOM」の仕様詳細

今回仕様向上が発表されたマイルームは、内装に木目を多用し、「デザイナーズホテルのような」空間を目指したモデルです。



日産「キャラバン MYROOM」（画像：日産）



最大の特徴はインテリア。木目調パネルに加え、2列目シートには前後反転が可能で、クッションの硬さが変わる「2 in 1シート」を採用。ベッドシステムは「折りたたみベッド」と、オプションの「MYROOM跳ね上げベッド」から選べます。

今回の改良で、遮熱・遮音性を高める専用断熱材をボディ全体とルーフに追加しました。全車、寒冷地仕様が標準となり、GRANDプレミアムGX MYROOMにはカーテン類も標準装備化。

新たにヘリンボーン生地の「MYROOMフロントシートカバー」もオプション設定されています。

安全・快適装備として、先行車発進お知らせ機能、タイヤ空気圧警報システム、コンフォートフラッシャーを追加し、ガソリン車にはインテリジェント クルーズコントロールも標準装備となっています。

電源としてAC100Vコンセントを備え、オプションで「日産リーフ」の再生バッテリーを利用した「ポータブルバッテリー from LEAF」も用意されます。

新しくなった「キャラバン MYROOM」の価格は、ガソリン2WD・プレミアムGX MYROOM（折りたたみベッド）が576万5,100円から、ディーゼル4WD・GRANDプレミアムGX MYROOM（折りたたみベッド）が749万8,700円まで。発売は2025年12月15日の予定です。