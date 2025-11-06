来春WBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンに衝撃の一報が飛び込んできた。

ドジャース山本由伸「中0日MVP」の代償 日本開幕戦からPSまで36試合211回のフル稼働で…

米パドレスは日本時間5日、ダルビッシュ有（39）が自身2度目となる右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けたと発表。本人も自身のSNSを通じて、「2026年シーズンは試合で投げることが出来ません。また気持ちよく投げられるようにリハビリを頑張ります」とコメントした。来季は全休となるため、期待されていた来年3月のWBC出場は絶望的となった。

ダルといえば、前回23年大会で日本人メジャーリーガーとして唯一、侍ジャパンの宮崎合宿から同行。投手として09年大会以来の世界一達成に貢献しただけでなく、自身の技術、経験を惜しげもなく同僚選手に還元した。メジャーの試合を通じて蓄積した対戦相手の攻略データを持参したうえで、バッテリーミーティングにも参加。選手、コーチ、アナリストの対策強化の一助になった。世界一達成後に代表の栗山監督が「ダルビッシュジャパン」と発言するなど、貢献度の高さは当時エンゼルスに所属していた大谷翔平（31）に比肩すると、代表関係者が口を揃えるほどだ。

そんな大功労者の事実上の不参加は、来年WBCを控える井端弘和監督（50）にとっても大打撃。代表内からも嘆き節が聞こえてくる中、

「世界一連覇を狙う上で不可欠なドジャースの大谷、山本由伸（27）の参戦も不透明になっています」

と、侍Jの内情に明るい関係者がこう明かすのだ。

「ワールドシリーズ（WS）連覇を達成したドジャースの大谷、山本由伸は2年連続でフル回転のシーズンを強いられた。特に山本はWS7戦目に中0日でリリーフ登板するなど過酷な登板を強いられたことで、来季に向けてのコンディション回復が急務となっている。大谷も23年オフの右肘手術から二刀流の復帰1年目を終え、来季は故障後初めて開幕からリアル二刀流に本格復帰する大事な1年となる。侍J入りを辞退し、シーズンに備える可能性は十分にある。ド軍からは佐々木朗希（24）が代表入りしてくれれば御の字ではないか。年間通して投げておらず、体力があり余っていますから」

他の日本人メジャーリーガーも、侍J入りを確約できない選手が少なくない。

17年大会で日本の4番を務めたカブスの鈴木誠也（31）は今季、一時は打点王争いでトップに立つ活躍を見せるなど、シーズン30本塁打、100打点をクリア。2大会ぶりの出場に期待は高まるものの、

「シーズン終盤に失速して体力不足が露呈。23年大会では侍J入りしながら、大会開幕直前に左脇腹を故障、辞退に追い込まれた。広島時代から何かとケガが多い選手だけに予断を許しません」（米特派員）

所属チームの意向も大きく反映

23年大会で主戦を担い、日本人の母を持つカージナルスのヌートバー（28）は先月末、両足かかとの手術を受けたことが判明。来季の開幕に間に合わない可能性もある。

同じ23年大会出場組のカブスの今永昇太（32）は米メディアによると、このオフにFAとなり、他球団への移籍が浮上。17年大会でエース級の活躍をしたメッツの千賀滉大（32）も今季は不調でマイナー落ちを経験。自身が保有していたトレード拒否権がこのオフ、「全30球団」から「特定の10球団」に変更され、トレードによる放出も噂されている。前出の関係者が続ける。

「エンゼルスの菊池雄星（34）が出られるかどうか……。今オフはヤクルトの村上宗隆（25）、巨人の岡本和真（29）と23年大会出場組が揃ってポスティングでメジャー入りすることが確実。今季、3年連続の10勝をマークした西武の今井達也（27）も、同じくメジャー挑戦の可能性が浮上し、一部米メディアは8年総額約292億円の超大型契約に発展すると予想している。メジャー移籍1年目は環境の違いに慣れることはもちろん、大型契約を結んだ選手は所属チームがWBC出場を拒んだり、渋ったりするケースも少なくない。3人が揃って辞退せざるを得ない可能性はあります」

きょう6日には、今月15、16日に行われる韓国代表との強化試合に向けた宮崎合宿がスタートするが、沢村賞を獲得した日本ハムの伊藤大海（28）ら辞退者が相次ぐ事態に追い込まれている。

本大会の代表選手の発表は、前回大会と同じなら来年1月。いざフタを開けてみれば、日本人メジャーリーガー不在のスカスカなメンバー構成になっても不思議ではない。

ところでドジャースと言えば大谷だが、実際のところ米国人の目にはどう映っているのか。メディアに続き、なんと選手投票によるMVPまでも落選。あれほどの衝撃的な成績を残しながら、なぜなのか。水面下ではいったい何が起きているのか。専門家に話を聞くと意外な言葉が返ってきた。

