親の老いを感じても「まだ大丈夫」と思いたくなるもの。しかし、介護が必要ではないものの、記憶力や体力が落ちてきた「介護未満」の状態になっているかもしれません。今回は、来たる介護に必要な心構えと準備を、NPO法人「となりのかいご」代表理事の川内 潤さんに伺いました。あわせて、親が「介護未満」かどうかわかるチェックリストも紹介。該当した場合にやるべきことを解説します。

あなたの親は“元気なシニア”？ それとも“介護未満”？

チェックリストで親の状態を客観的に判断してみましょう。チェックが少ないと、運動や栄養、認知、うつ状態などに問題がある「介護未満」状態の可能性アリ。なんらかのアクションが必要なタイミングです。

【画像】チェックが7個以下だったら…あなたの親は「介護未満」です！

●チェックが7個以下だったら…あなたの親は「介護未満」です！

・バスや電車に乗って1人で外出している

・日用品の買い物をしている

・友人の家を訪ねている

・友人や家族の相談に乗っている

・この1年、転んだことはない

・半年で2kg以上やせていない

・お茶や汁物でむせることはない

・昨年と比べても、外出の頻度は減っていない

・周りの人から「物忘れ」を指摘されることはない

・毎日の生活に充実感を覚えている

親が「介護未満」で最初にやるべき3つのこと

親が「介護未満」に該当するとわかったら、最初にやるべきことが3つあります。自分がやることや親と一緒にやることなどさまざまなので、さっそくチェックしてみましょう。

●1：まずは「包括」に電話！

高齢者の生活支援の窓口が「地域包括支援センター」（通称：「包括」）。まずはどんなことでもいいので遠慮せずに電話で相談を。

「『なにかあったら包括に連絡』という意識をもって」（川内 潤さん、以下同）

●2：親との心地よい距離感を測る！

実家に帰る頻度や電話をかける回数が急に増えると、不自然な関係になって、お互い傷つけ合ってしまうことも。

「親が元気だったときの距離感が、介護でも適正な距離感です」

●3：親に将来のことを相談してみる！

親から聞き出すのではなく、自分の不安を打ち明け、「お父さんたちはどう？」と相談を。

「子どもに頼られるのはうれしいですし、一緒に考えていくきっかけになります」