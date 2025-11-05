「ふくむすび」がFC東京とコラボ企画！選手の適職は…!?
東京都福祉局が運営する、東京都内の福祉職場に関する情報が見つかるポータルサイト「ふくむすび」は25日、味の素スタジアム 青赤パーク supported by JOYPOLIS アジパンダ広場にて、東京都とワイドコラボ協定を結ぶFC東京コラボ企画として「ふくむすび」のイベントブースを出展した。
同日の試合開始前とハーフタイム中には、スタジアム内大型ビジョンにて「ふくむすび」の紹介動画を放映。大勢のサポーターに向けて「ふくむすび」の魅力を伝えた。
ブース横に設置されたハロウィン仕様の特設ステージには、「TOKYO 福祉のお仕事アンバサダー」を務めるハローキティが応援に駆けつけた。小雨が降る状況にもかかわらず、大勢のサポーターが集結し、特設ステージは大いに盛り上がりをみせていた。
中でもハイタッチ会は、子どもから大人まで長蛇の列ができるほどの大盛況となり、ハローキティとの触れ合いを通じて、「ふくむすび」や福祉の仕事について理解を深めてもらう貴重なステージイベントとなった。
さらにブース内では、FC東京の選手サイン入りユニフォームをはじめとする人気グッズや、「ふくむすび」のオリジナルノベルティが当たるキャンペーンの実施も。そのほか、福祉に関わる適職診断パネルも展示。「Hello エッセンシャルワーク」ページ内にある適職診断をFC東京の選手が受け、その結果を公開展示するなど、楽しみながら福祉の仕事への理解を深める多くの人の姿があった。
なお、「Hello エッセンシャルワーク」ページは誰でもアクセス可能で、簡単な適性診断ができるので、ぜひこの機会に自身の診断結果と選手の診断結果を比較して、楽しんでみてはいかが？
