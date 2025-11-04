「ギンナン」の殻むきは“封筒に入れてレンチン”が簡単！はじける音がしたら食べ頃の合図
秋の味覚「ギンナン」。ちょっぴり大人な味わいですが、食べると止まらなくなってしまう不思議な魅力がありますよね。でも、殻つきで売っているギンナンは調理が面倒なイメージがありませんか？ 今回は、農家の娘として旬のレシピを発信しているセリナさんに、ギンナンの簡単な調理方法を教えてもらいました。どの家にも1つはある、意外なアイテムが大活躍しますよ。
ギンナンの調理に、意外なアイテムが大活躍
ギンナンって「家で食べるのは難しそう…」と思っていませんか？ じつは「封筒」さえあれば、電子レンジで簡単に調理することができるんです。
●レンジで簡単！ギンナンの調理法
【材料（つくりやすい量）】
ギンナン 10粒
封筒 1枚
塩 適量
【つくり方】
（1） 封筒にギンナンを入れ、封筒の口を２回ほど折りしっかりと閉じる。
（2） レンジに入れ、500Wで30秒加熱する。2~3回弾ける音がすればOKです。破裂していない場合は、10秒ずつ追加で加熱してください。
（3） 殻が熱いうちに手でむく。ヒビが入っていないものは、ペンチなどで割ってむいてください。
（4） お好みで塩をかけて、完成！
※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください
※ ギンナンを食べすぎると食中毒になることがあるので、とくにお子さんが食べる際にはご注意ください。