山本がワールドシリーズMVPに

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は試合後に米放送局「FOXスポーツ」の中継に登場。MVPに輝いた山本由伸投手については「彼が世界ナンバーワンのピッチャーだと僕は思っています」と絶賛した。

山本は第6戦に6回1失点で勝利を挙げたが、第7戦では9回に1死一、二塁のピンチとなった際、山本が中0日で登板。バーショは二ゴロで2死に。続くクレメントの大飛球は中堅に入った直後のパヘスが好捕してピンチを脱した。

延長10回も続投し、3者凡退に抑えた。すると直後の11回にスミスの勝ち越しソロが飛び出した。11回は先頭のゲレーロJr.に左翼線への二塁打を打たれ、カイナーファレファの犠打で1死三塁となった。続くバージャーには四球を与えたが、カークを併殺打に仕留めて試合終了となった。

大谷は番組内で山本について問われ「どうやって投げたのか分かんないですよね、正直。彼が世界ナンバーワンのピッチャーだと僕は思っていますし、チームのみんなも思っているし。そこに異論はないんじゃないかなと思います」と評価した。

第2戦では9回1失点で完投勝利、第6戦でも6回96球を投げて勝利投手になるなど、シリーズ3勝を挙げてMVPを受賞した。ワールドシリーズでの3勝は歴代13度目。直近では2001年のランディ・ジョンソン以来の快挙だった。

大谷は「1番・投手」で投打同時出場して3回途中5安打3失点。バットでは2安打3出塁と気を吐いた。（Full-Count編集部）