¥É·³¡¢À¤³¦°ì¤Ç´¿´î¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡ÂçÃ«¡õMVP»³ËÜ¤âÂç¶½Ê³¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹ç¿Þ¤ÇÂç¶½Ê³
À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç±äÄ¹Àï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Èþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤Ë¥í¥Ï¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç»³ËÜ¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢±äÄ¹10²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È11²ó¤Ë¥¹¥ß¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï»³ËÜ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤®¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤¬¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¹ç¿Þ¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢
¡¡ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÏÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Î´î¤Ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë