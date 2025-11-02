¥É¥é1ÍÎÏ¢ª»ØÌ¾µñÈÝ¤Ç»°°æÉÔÆ°»º¡Ö¸å²ù¤Ê¤¤¡×¡¡·ÄÂç31¾¡º¸ÏÓ¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡59ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¸¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡É¤¬¿ÀµÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ßÎ×¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¡×¤Ë1Æü¡¢·ÄÂçOB¤Çº¸ÏÓÅê¼ê¤È¤·¤ÆÄÌ»»31¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»ÖÂ¼Î¼¤µ¤ó¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤ØÆþ¼Ò¡£¿ô½½Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤ÎÁªÂò¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¾¯¤·³°³ÑÄã¤á¤Ë¤½¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ë80ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë·ÄÂç¤ÇÄÌ»»31¾¡17ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.82¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë4Ç¯À¸¤Î1988Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤¿5»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤È53¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ï¡¢º£¤âÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåºÇÂ¿µÏ¿¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ø¸þ¤±¤Æ1°ÌÆþ»¥½ÅÊ£´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÌÜ¶Ì¸õÊä¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¥×¥íÆþ¤êµñÈÝ¤òÀë¸À¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶¯¹Ô»ØÌ¾Àâ¤ä¡ÈÌ©ÌóÀâ¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ»ÖÄÌ¤ê¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ï¼÷Ì¿¤ÎÃ»¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊû¤²¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤ÊÂç³Ø»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¤â¡Ö½ÐÍè²á¤®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥×¥í¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡ËÁ´¤¯¸å²ù¤·¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ÐÍè²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤±¤¸¤á¤¬¤Ä¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ø¸þ¤±¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤¹Í×ÁÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¡¢Âç³Ø4Ç¯Åö»þ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤¬Àµ²ò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤ÆÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸Ìîµå¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àè¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡×
¡¡»þÂå¤ÏÎ®¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï·ÄÂç¤«¤é4Áª¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ØÌ¾Áª¼ê¤Ï³§Ìµ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÅìÂç¤«¤é¤â2Áª¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏÅìÂç¤ÎÁª¼ê¤â»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡ËÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤»¤ë¿Í¤Ë¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸Ìîµå¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤â¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤³4¡¢5Ç¯¤ÏÁðÌîµå¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤Ë°ìÊÒ¤Î¸å²ù¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë