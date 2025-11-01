愛妻家だと思っていた旦那さんに不倫されたら、なにも信用できなくなると思います。しかも、不倫していた期間が長ければ長いほど、裏切られていた期間も長くなるため、大きなショックを受けますよね。今回は、愛妻家の夫が2年間も不貞行為をして妻を裏切っていた話をご紹介いたします。

2年間も不倫をしていた

「私の夫は自他共に認める愛妻家。私も夫からの愛情をすごく感じていました。仕事が終わると必ず連絡をくれるし、家事や育児も積極的に手伝ってくれる、やさしい夫だったんです。でもあるとき、仕事は終わっているはずなのに夫から連絡がなくて、事故やトラブルに巻き込まれたのではないかと心配していました。

そして22時過ぎに帰宅した夫。どうやら急な仕事の対応で、バタバタしていてスマホを触る暇もないまま、充電が切れて連絡できなかったそう。そういう事情なら仕方ないし、仕事で疲れただろうから『お風呂入っておいでよ』と声をかけました。その間に、夫のコートの片付けをしようとハンガーにかけると、なにやらキラッと光っていたためよく見ると、化粧品のラメが付いていました。アイシャドウなのかチークなのか……。でもどう見ても化粧品が付着した感じだったため、急に心がザワザワしてしまいました。しかも匂いを嗅ぐと、女性用の香水の香りもするし……。

お風呂から出た夫を問い詰めると、不倫を認めました。しかも2年も関係を続けていたらしいです。愛妻家だと思っていたからこそ、余計にショックが大きかったですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 愛妻家が不倫をしたら、イメージとのギャップで大きなショックを受けてしまいますよね。妻や周囲にはやさしい夫を演じて、本当は別の顔を持っているなんて怖すぎます。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。