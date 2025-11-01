日本のJ1リーグが世界6位！在籍3年以上の選手がプレーする割合が高い世界のリーグランキングで

2025年シーズンが佳境を迎えているJリーグ。

本日1日には国立競技場で柏レイソル対サンフレッチェ広島のJリーグYBCルヴァンカップ決勝が行われる。

そうしたなか、『CIES』が興味深いデータを紹介していた。

世界55か国のリーグのなかで、在籍3年以上選手の出場時間の割合に基づく、最も安定したチーム編成をしているリーグをランキングしたもの（対象は現行シーズン）。

在籍3年以上の選手がプレーする割合が高いリーグをまとめたもので、J1は世界6位につけていた（24.9％）。およそ25％が3年以上チームに在籍している選手たちになるようだ。

なお、1位はスペイン1部のラ・リーガ（34.1％）。2位はドイツ1部ブンデスリーガ（30.9％）、3位はイングランド・プレミアリーグ（29.4%）、4位はロシア・プレミアリーグ（28.2％）、5位はイタリア・セリエA（25.4％）。

本田圭佑がCSKAモスクワでプレーしていた頃のロシアは、選手が国外へ移籍したくてもなかなかできない状況にあった。

現在、ロシアのチームはウクライナへの軍事侵攻の影響で、UEFAコンペディションから除外されており、そういったことも影響しているのだろうか。

Jリーグに続くのは、7位アメリカ・MLS（24.6％）、8位UAE1部リーグ（24.1％）、9位スイス1部リーグ（21.9％）、10位ノルウェー1部（21.1％）。アジア勢は日本とUAEの2つだけという結果だった。

なお、CIES（国際スポーツ研究センター）は、FIFAなどの共同事業として1995年に創設された機関。