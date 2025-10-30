この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「知らないと損する糖質制限のデメリット」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が糖質制限ダイエットの落とし穴について語った。動画冒頭で片岡氏は「糖質制限ってダイエットにいいんでしょうとか、すぐ体重に落ちるんでしょうって思っているかもしれませんが、デメリットをよく理解した上でやらないと実は危険です」と視聴者に警鐘を鳴らした。



続けて、「私たちの通常の代謝経路では、糖が実は一番使いやすいんですね」と基本的な体の仕組みを解説。糖とタンパク質は1gあたり4kcal、脂質は9kcalと倍以上あるとしつつも、「脳は9割が糖分をエネルギー源としている」と説明。そのため、糖質不足になると「脳の処理能力を低下させてしまうんですね。集中力がなくなったり、倦怠感が出たり、思考力が散漫になったりっていうこと」が起こるとリスクを強調した。



片岡氏はさらに、「もともと代謝の高い方や20代前半の方が一時的に糖質制限を行うのはいいかもしれませんが、長期的に行うのには体の本来の機能からは非常に無理のかかるダイエット方法となるので注意が必要です」とコメント。独特の見解として「このダイエットが合う人っていうのは、非常に少ないんですね」とも述べ、流行する糖質制限ダイエットを選ぶ際の慎重な姿勢を呼びかけた。



動画の締めくくりには「じゃあどのダイエットがいいの？っていうのはコメント欄に書いておきました」と視聴者へのアフターケアも忘れず、正しい情報取得の大切さを訴えている。