ＪＲ東海がリニア中央新幹線の総工事費の見通しを大幅に増加させたのは、物価高の影響に加え、安全のために必要なトンネルや設備の強度が一層求められることが明らかになってきたためだ。

水資源など環境への影響を懸念する声がある「静岡工区」の着工が見通せない中で、巨額の資金調達が大きな課題として浮上してきた。（仁木翔大、中部支社 栗原守）

静岡未着工

丹羽俊介社長は２９日、名古屋市で行った記者会見で「工事終盤までのリスクを織り込んで、現段階で見込めるものを見積もった」と述べた。

２０２１年にも難工事や地震対策で約１兆５０００億円を上積みしたが、今回は約４兆円の大幅増となり、１４年時点で５兆５０００億円としていた総工事費は倍増した。現状では９兆円超とされている品川―大阪間の総工事費についても、丹羽社長は「増えることは間違いないが、どのくらいのレベルになるのか、現時点で示せるものがない」と明言しなかった。

品川―名古屋間の開業時期も不透明な状況が続く。静岡県を流れる大井川の水量減を懸念する声があり、静岡工区の着工が見通せないためだ。前知事が計画に反対を続け、ＪＲ東海は説得のために調査や分析を進めてきた。２４年に現在の鈴木康友知事に交代した後も、着工には至っていない。ＪＲ東海が今回の試算の前提とした「３５年開業」も、着工から完成まで少なくとも１０年はかかるという想定にすぎない状況だ。

ＪＲ東海は自前で総工事費を確保する必要があるが、今後も全線開通に向けてどこまで膨らむか見通せない中で工事を進めることになる。

利益や社債

ＪＲ東海は増加した総工事費について、事業で得た利益を充てたうえで、不足分を社債の発行などでまかなう方針を示している。

１６年と１７年には、政府から財政投融資を活用した低利資金計３兆円を借り入れている。しかし、今回の総工事費の増加分への対応では、丹羽社長は財政投融資の活用について「その考えは今のところない」と否定した。

背景には、新幹線事業収入の拡大基調や事業多角化による収益増があるとみられる。２９日に発表した２５年９月中間連結決算では、最終利益が前年同期比２７・６％増の２９８１億円となり、過去最高益を更新した。

ただ、今後も物価上昇が続き、運賃や料金への価格転嫁ができなければ、資金不足が生じる可能性もある。

丹羽社長は、現行制度では値上げ時に国の厳しい審査や認可が必要になるとし、「インフレ（物価上昇）が強く出た場合、コストは増えるが、価格に反映できない状態だ」と訴えた。その上で、物価上昇に合わせて値上げがしやすい制度とするよう、国に対して今後も働きかけを続ける方針を示した。