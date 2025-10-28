【しろたん】期間限定「しろたんふんわりストア」JR池袋駅で開催！
クリエイティブヨーコのオリジナルキャラクター「しろたん」の期間限定ポップアップストア『しろたんふんわりストア』が、JR池袋駅南改札外イベントスペースにて、2025年11月1日（土）から11月17日（月）まで開催される。
＞＞＞しろたんポップアップ販売アイテムやノベルティをチェック！（写真7点）
『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクター。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒しと安らぎをお届けしてきた。
2017年からはライセンスビジネスをスタートし、多くの生活雑貨やアパレルなどに採用され、国内外で ”そばにいるとほっとする存在” として親しまれている。
このたびのポップアップストアは、「オムすびたん」「しろしろストアバッグ」「ハッシュドしろポテ」「しろすやまん」「しろしろストアクリアファイル3種セット」など、 ”コンビニエンスストア” をテーマとし、人気のホットスナックや軽食をモチーフにした『しろたん』のマスコットや雑貨が限定アイテムとして登場する。
また、クリスマスアイテムや干支・お正月モチーフの縁起物グッズなど、冬のギフトにぴったりなアイテムも多数展開。『しろたん』らしい ”ふんわり” とした世界観に包まれた空間で、見ているだけでほっこりする癒しのひとときを楽しもう。
そして、税込3300円以上のお買い上げで限定ステッカー、5500円以上で限定バッジをプレゼントする特典も用意されている。
ぜひこの機会に、 ”コンビニ×しろたん” のふんわりとした空間で癒しのひとときを楽しもう。
