Creepy Nuts・R-指定の妻、“2歳＆11ヶ月”年子育児のリアルな日常公開「共感」「なんとなく似てる」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が10月27日、自身のInstagramを更新。年子育児の日常ショットを公開した。
江藤は「これが我が家の日常のリアル 11ヶ月娘をおんぶして2歳息子を抱っこ」と記し、家の中で背中に娘をおんぶし、前には息子を抱っこして一緒にカメラに笑顔を向けている写真を公開。「毎日バタバタで大変だけど、こんな日常もきっと一瞬で過ぎ去って懐かしいなぁ、と思う日が来るんだよね、いつかは。毎日たくさんの愛を子どもたちから受け取っています いつもありがとう」と綴った。
この投稿に、ファンからは「共感」「年子育児頑張って」「いい笑顔」「可愛らしい親子」「なんとなく似てる」などと反響が寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女を出産している。（modelpress編集部）
