発電大手のＪＥＲＡが出資し、国内の洋上風力発電事業を統括する「ＪＥＲＡＮｅｘｂｐ」日本法人の山田正人ＣＥＯ（最高経営責任者）は読売新聞のインタビューに応じた。

「洋上風力を止めない」と述べ、事業から撤退しない方針を強調した。

ＪＥＲＡは秋田県沖や青森県沖の海域で、国による公募事業を落札している。山田氏は「生活や経済が安定する基盤はエネルギーで、途絶するリスクは大きい」と述べ、燃料を海外に依存せずに発電できる洋上風力の重要性を訴えた。

洋上風力を巡っては今年８月、三菱商事などの企業連合が公募で落札した国内３海域から、採算性を理由に撤退を表明した。政府は再公募へ向け、制度の見直しなどに着手している。山田氏は「開発し続けなければ意味がない」との認識を示し、再公募や今後の公募への参加に意欲を見せた。

山田氏は洋上風力の課題として、物価高や円安のほか「日本での経験が乏しくコストが高い」ことを挙げた。早期に成功事例を積み上げる必要があるとして、国に支援策の拡充を求めていく考えを示した。国が建設費や人件費などの固定費を原則２０年間支援する「長期脱炭素電源オークション」の対象に、洋上風力を加えることが念頭にあるという。