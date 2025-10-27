【アンデッドアンラック】ウィンター編が放送決定！ 新キャラクター＆新キャストを公開
アニメ『アンデッドアンラック』TVスペシャル ”ウィンター編”が、2025年12月25日（木）にMBS・TBS系にて放送決定。新キャラクター＆新キャストが公開された。
『週刊少年ジャンプ』で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作『アンデッドアンラック』（原作：戸塚慶文）。2023年10月から2024年3月までTVアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響を呼んだ。
アニメ『アンデッドアンラック』ウィンター編は、吹雪に包まれた極寒の地を舞台に物語が展開。作中の季節に重なるように、真冬の12月25日（木）聖夜にTVスペシャルが放送される。
そして、この度、ウィンター編に登場する新たなキャラクターと新キャストが発表された。
アンダーに所属するビリーの仲間、テラー役に小野賢章が決定。そして、原作者である戸塚慶文描き下ろしのオリジナルUMA「バランス」役に子安武人が決定した。それぞれのキャストより、出演への意気込みが感じられるオフィシャルコメントも到着している。
また、新キャラクターのアニメーションビジュアルも初公開。口元を布で隠したミステリアスなキャラクター・テラーと、天秤のモチーフが印象的なUMA「バランス」の姿が公開された。
アニメ『アンデッドアンラック』ウィンター編は、話題作を続々と手掛ける注目のアニメーター・朴性厚が監督・絵コンテ・演出を担当。E＆H productionがアニメーション制作を手掛ける。新たなクリエイター陣が加わり、壮大な世界観や迫力のアクションシーンを織り交ぜてTVスペシャルで展開される。お楽しみに。
（C） 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会
