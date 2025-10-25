球場入りの様子を球団SNSが公開

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）

“家族”と一緒に決戦に臨む。ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、ワールドシリーズ第1戦が行われるロジャースセンターに愛犬・デコピンがデザインされたジャケットを着用して登場。球団公式SNSが写真を公開すると、「デコ君も一緒に」「デコピンが胸に、ご自身が袖に……」と早速反響を呼んでいる。

球場入りする大谷はオフホワイトのジャケットを着用。胸元には犬がデザインされたワッペンがついており、左袖には「OHTANI」と書かれた顔があしらわれていた。 球団SNSは「ショウヘイのワールドシリーズでのコーディネート（着こなし）は、Decoyをフィーチャーしている」と写真を添えて説明した。

投稿には早速ファンが反応。「あ、デコピンだ」「デコピンが胸に、ご自身が袖に……」「大谷さんの胸にデコピンが」「気合い入ってる顔してる いよいよ開始！ 頑張ってー」「このアウター欲しすぎるだろ……可愛い」「デコピンおる」と多くのコメントが集まっていた。

4勝先取で世界一が決まるワールドシリーズ。大谷は「1番・指名打者」で出場する。（Full-Count編集部）