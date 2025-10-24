ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ前日の取材に応え、チームメートである大谷翔平選手について熱い想いを語りました。

2024年からドジャースに移籍した山本投手。大谷選手も同時期にエンゼルスから移籍し、チームメートとなりました。今季の2人は、チームの中心選手として大車輪の活躍。山本投手は、30試合に先発し、12勝8敗、リーグ優勝決定シリーズではメジャー初完投を記録しました。大谷選手は、二刀流復活を果たし、打者としては驚異の3年連続50本塁打を達成。リーグ優勝決定シリーズでは、投げては7回途中10奪三振、無失点、打っては1試合3本塁打を放ち、シリーズのMVPにも選出されました。

そんな先輩・大谷選手について山本投手は、「プレーがすごいのもそうですけど、毎日波がなく、いつも、もちろん疲れてる時もあると思いますけど、その姿を見せることなく、いつも変わらない姿でプレーしているので、そういうところは勉強になります」とコメント。

さらに、「本当に特別で信じられない選手だと思います。みんな想像を高く、翔平さんがどんなプレーしてくれるだろうと、想像高く設定しているのをさらに越えてきて、ファンの方がまた驚く、というのを何度も見てきているので、信じられない選手だと思います」と大絶賛しました。

また、日本人のメジャーでの活躍について問われると、「大谷さんが特別なだけで、初めて日本人で二刀流をされた方ですし、日本の時もいろんな意見があった中で成功してきた方なのでやっぱり特別だと思います」と大谷選手の存在について言及しました。