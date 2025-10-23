日本ハム、広島が1位で競合…藤川監督がクジを当てる

まさに名将か。「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日に都内のホテルで行われ、阪神は3球団競合の末に創価大・立石正広内野手の交渉権を獲得した。クジ引きを引き当てた藤川球児監督は「やっぱもってる」とファンの称賛も止まらない。

注目のドラフト会議では阪神の他に、日本ハム、広島が1位に指名した。藤川監督は最後にクジを引いたが、立石の交渉権を獲得。ガッツポーズを掲げた。インタビューでは「最高です」と笑みを見せ、立石にテレビ越しに「来シーズン一緒に、もう1回リーグ勝ちたいので、一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。

今季から阪神の監督に就任し、ぶっちぎりでセ・リーグを制した。クライマックスシリーズファイナルもDeNAを圧倒し、25日からソフトバンクとの日本シリーズに臨む。

“大学最強打者”の呼び声高い立石も引き当てたことで、「藤川監督無双すぎる」「藤川球児運良すぎだろ さすが優勝に導いた監督」「藤川球児監督 やっぱもってるなぁ」「これまた藤川監督残り福を引き当てたというどこまですごいんやw」「藤川球児監督超アッパレ」「藤川監督くじ引きも強いんかい」「1年間で全てを成し遂げた監督藤川球児」と“手腕”に再び称賛の声が寄せられている。（Full-Count編集部）