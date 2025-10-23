ナDH部門は他にシュワーバー＆イエリッチが候補者入り

打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の最終候補選手が22日（日本時間23日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手はナ・リーグ指名打者部門の最終候補3選手に入った。受賞者は11月6日（同7日）に発表される。

大谷は移籍2年目の今季、3年連続本塁打王こそ逃したものの、自己最多の55本塁打をマーク。二刀流復帰し、158試合に出場。打率.282、102打点、OPS1.014の好成績を収めた。

日本選手では大谷の他にイチローが2001、2007、2009年と過去3度受賞している。大谷はエンゼルス時代の2021年、2023年にア指名打者部門で受賞し、昨季はナ・リーグで初選出された。4度目の受賞なら日本人単独最多となる。

ナ・リーグのDH部門ではフィリーズのカイル・シュワーバー外野手、ブルワーズのクリスチャン・イエリッチ外野手が選出。シュワーバーは今季56本塁打で本塁打王を獲得している。

ドジャースからは大谷の他に一塁手部門でフレディ・フリーマン内野手、三塁手部門でマックス・マンシー内野手、捕手部門でウィル・スミス捕手が選出された。

シルバースラッガー賞は各ポジションで優れた打撃成績を残した選手に贈られる。1980年に制定された。打撃成績のみが評価され、監督とコーチの投票で選出される。（Full-Count編集部）