『SANDA』第4話「教科書突き破りしゼウス」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第4話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第4話のあらすじはこちら。
＜第4話「教科書突き破りしゼウス」＞
体育館で小野の葬儀が行われる中、
サンタは赤衣の特捜隊・柳生田と戦うも、
自分の危険な能力に怯え、力を発揮できずにいた。
だが柳生田の「サンタは子どもに夢や希望を与える存在」
という言葉に自信を取り戻し、再び立ち向かう。
戦いの最中、拳が体育館の屋根を突き破り、
全裸のまま生徒たちの前に姿を現すことに……。
＞＞＞第4話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
