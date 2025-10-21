「もう髪型わからん（汗）」な【40・50代】へ → 丸っとマネOK♡「最旬おすすめボブ」

年齢を重ねた今、「自分に合う髪型が分からない……」と悩んでいる人も多いのでは。そんな40・50代に向けて、「最旬おすすめボブ」をご紹介します。毛流れを活かしたニュアンス感のあるボブや、シルエットとカラーで今っぽさを演出してくれそうなボブなど、どれも丸っとマネしたいヘアスタイルばかりピックアップ。トレンド感と扱いやすさを両立したボブを早速チェックしていきましょう。

自然な動きが魅力のニュアンスボブ

自然な毛流れを活かしたナチュラルなボブスタイル。モードっぽくおしゃれ見えするシャープなカットラインながら、ゆるやかなウェーブでフェミニンムードも漂います。髪のボリュームやクセを活かしているため、手軽におしゃれを叶えたい大人女性にぴったり。ニュアンス感のあるこなれたボブを目指す人にもおすすめです。

大人かわいい丸みショートボブ

こちらは、丸みのあるシルエットにオレンジ系のカラーを組み合わせた大人かわいい印象のボブ。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「秋になって深みのあるオレンジブラウンが人気」とコメントしています。あたたかみのあるオレンジブラウンは、秋冬の装いとも相性がよさそうです。

明るめカラーのカジュアルボブ

コンパクトなボブに明るめカラーを合わせたカジュアルなヘアスタイル。透明感のあるベージュ系のカラーが髪に軽やかさをプラスし、垢抜けた印象に仕上がっています。こちらも毛先はシャープな切りっぱなし風。重く見えそうで心配な人は、カラーリングで明るく、若々しい雰囲気を呼び込むのがおすすめ。

秋らしいカラーの切りっぱなしボブ

こちらは、肩上で揃えた切りっぱなしボブ。@miiika241さんによると「こっくり深みのあるカラー」とのことで、秋らしい髪色がシーズンムードを加速させてくれそう。ベージュ系やグレージュ系のカラーリングなら、気になる白髪もぼかして目立たなくしてくれるはず。シンプルなスタイリングでもきまる切りっぱなしボブは、40・50代のイメチェンにぴったりなヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri