ニューヨーク・タイムズ紙が選ぶ「今行くべき52の場所」のひとつとして注目を集める富山市。その中心街・総曲輪通り商店街には、新旧の専門店が並び、歩くだけでもワクワクするエリアです。

最近は、ドーナツやコーヒーなど個性豊かな専門店があり、スイーツ好きの著者にとっても注目しているのですが、中でも今気に入っているのが、無添加のビーントゥーバーチョコレート専門店『Humming Bird（ハミングバード）』です。

ガラス張りの外観もおしゃれ

これから涼しくなってきて、よりチョコレートが楽しみやすい季節になりましたが、このお店で一年を通しておすすめしたいのが、自家製チョコレートアイスクリームです。

アイスは3種類あって、「ガーナ産カカオ70％チョコレートアイス」、「ガーナ産カカオ70％カカオニブ入りチョコレートアイス」、「ホワイトチョコレートアイス」。もうメニュー名だけで美味しそうでしょ？ シングルは500円、ダブルは700円と都内の専門店と比べてもリーズナブルに楽しめるのも魅力です。

お気に入りは、「カカオニブ入りチョコレートアイス」。カカオニブの粒々とした食感と、ほんのりビターなチョコレートとのバランスが絶妙で、まさに“大人のスイーツ”。

「ホワイトチョコレートアイス」は、見た目はバニラアイスですけど、一口目からしっかりとホワイトチョコの濃厚な甘さが広がります。そして、後味は意外にもさっぱりした味わいが特徴で、一度食べると忘れられない記憶に残る味わいです。

白エビやハトムギ茶など、様々なフレーバーの板チョコが揃っています

富山観光の立ち寄りスポットとして、ぜひ覚えておきたい一店です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

店名：Humming Bird

住：富山県富山市総曲輪3-6-15 サザンクロスビル1F

TEL：076-461-4529

https://www.hum-toyama.net/