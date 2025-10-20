ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÈÆóÅáÎ®¡É¥É¥é1¤¬¼¨¤·¤¿²ÄÇ½À¡¡½éÅÐÈÄ¤Ç´°Á´Åêµå¡Ä¥É¥é5¤ÎÂ¨ÀïÎÏÌî¼ê¤Ï¹¶¼é¤ËÌöÆ°
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¼ÆÅÄ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿µ±¤
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤2°Ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä°éÀ®¤ò´Þ¤á8¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤È»³åÑ½¨ÆâÌî¼ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¼ÆÅÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£½éÅÐÈÄ¤Ï4·î20Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï6·î28Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°DeNAÀï¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤½é¥¢¡¼¥Á¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¤ÎÊÑ²½µå¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹ë²÷¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡7·î¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¯¥¶¥à ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢1²ó1°ÂÂÇ1»Íµå1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢26Æü¤Ë1·³½é¾º³Ê¡£Æ±Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡¦½éÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÆ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¤ò½éµå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤·¤Æ3¼ÔËÞÂà¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£2²ó¤Ë»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¤«¤é¥×¥í½é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£3²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£3²ó39µå¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í2ÀïÌÜ¤Ï8·î23Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡£6²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ë2»à¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¼«¿È¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áê¼ê¤ËÎÏÅê¤·¡¢½éÅÐÈÄ¤ËÂ³¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£9·î¤â2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò4»î¹ç¡¢0¾¡0ÇÔ¡¢0¥»¡¼¥Ö¡¢1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢1HP¡¢ËÉ¸æÎ¨2.92¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
»ý¤ÁÌ£¤Î¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨ÂÇ·â¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿»³åÑ
¡¡»³åÑ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤éÆþÃÄ¡£³«Ëë1·³¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢4·î15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£18Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤«¤é¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£4·î¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·î´ÖÂÇÎ¨.300¡Ê10ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡Ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡5·î13Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¤«¤é¥×¥í½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¡£6·î4Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¤Îµå¤ò±Ô¤¯¿¶¤êÈ´¤¡¢¥×¥í1¹æ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢5·î¤È7·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨1³äÂæ¤ËÄãÌÂ¤·¡¢8·î¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤¹¤ë´ü´Ö¤â¡£¤·¤«¤·¡¢9·î¤ËÆþ¤ë¤È4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£9·î9Æü¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î3°ÂÂÇ¡õºÇÂ¿3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÁáÂç»þÂå¤Ë¥ê¡¼¥°Àï62»î¹ç¤Ç4¼ººö¤Î·ø¼é¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÈ¯´ø¡£º£µ¨¤Ï57»î¹ç¤ÇÍ··â¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢¤ï¤º¤«1¼ººö¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤â28»î¹ç¤Ç1¼ººö¡£¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ç¤âÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.232¡Ê185ÂÇ¿ô43°ÂÂÇ¡Ë¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¡¢3ÅðÎÝ¡¢OPS.561¡£¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×µÆÃÏ°½»Ò¡Ë
