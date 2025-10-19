【ONE PIECE】ラフテルへ道しるべ、ロードポーネグリフがペーパーウェイトに！
ムービックよりTVアニメ『ONE PIECE』ファン注目の新商品が登場する。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売、麦わらストア等にて取り扱いされる。
＞＞＞ロードポーネグリフのペーパーウェイトをチェック！（写真6点）
TVアニメ『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』を原作としたTVアニメーション。原作漫画『ONE PIECE』は1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にはコミックスが100巻を突破。2022年にはシリーズ全世界累計発行部数5億部を突破している。
1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなっている。
そんな『ONE PIECE』に登場する ”ロードポーネグリフ” がペーパーウェイトになって登場。
重厚感ある本格仕様で ”ロードポーネグリフ” を再現しており、ペーパーウェイトとしてはもちろん、インテリアとしても楽しめる。
存在感抜群の ”ロードポーネグリフ” 、ぜひお家に飾ってみては。海賊が来ても渡してはダメですよ。
