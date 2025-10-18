¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤¿ÂçÃ«¤ÎÀ¨¤ß¡Ö¤¢¤ì¤¬æÆÊ¿¤À¡×¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï¡È¥É¥ä´é¡É¡ÖÁ´¤Æ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¥¹¥ß¥¹¤È¥Æ¥ª¤¬¾Î¤¨¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌö
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¸«¤»¤¿µ±¤¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤âÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç²÷¾¡¡£ÂçÃ«¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÀ©ÃÆ¤ò´Þ¤à3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æ»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ê³èÌö¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢6²ó¤òÅê¤²¤Æ10Ã¥»°¿¶¡£À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤ËÊü¤Ã¤¿Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾ì³°ÃÆ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤è¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥Æ»á¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤Î³èÌö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¾¯¤·¹Í¤¨¡Ë¤¦¡¼¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡Ê¾Ð´é¡Ë¡£Yes¡£Èà¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤è¡£¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¤À¡£Èà¤Ï¡ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Î³èÌö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤ÇÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë9»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â²÷²»¤ò»Ä¤·»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3È¯¤òµÏ¿¤·¤¿¡£12»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÌöÆ°¡£½é²ó¤Ë3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç10Ã¥»°¿¶¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î³èÌö¤Ï¡ÈÅöÁ³¡É¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë