ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢1760Ëü±ßÁêÅö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¥ï¥³¡¼¥ë¤È¥¿¥Ã¥°¤Ç°¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò2000¿Í¤Ë
¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Ä¤òÃêÁª¤ÇÌó2000¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCW-X¡×¤Ï17Æü¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤Þ¥·¥ç¥¦¡ª¡×¤Î¿·¤¿¤Ê±þÊç¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡È¡ÖËèÆü¤Î»Å»ö¡×¤Ç¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ØÊÔ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºß½»¤Î¡¢ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿¦¶È½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎÃ±°Ì¤Ç¤Î±þÊç¤òÊç½¸¡£ÃêÁª¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Ä¤òÌó2000¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤Þ¥·¥ç¥¦¡ª¡×¤Ï¡ÈÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¡É¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡ÖCW-X¡×¤ÈÂçÃ«¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡£Æ±¥¿¥¤¥Ä¤ÏÂçÃ«¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ²¼È¾¿È¤Î¼´¤ò¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë7·î17Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡È¡ÖÌîµå¡×¤Ç¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ØÊÔ¡É¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌó870ÃÄÂÎ¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó5000Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£º£²ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÊç½¸¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÊÌ¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï8800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤È¥ï¥³¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢1760Ëü±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÂÀ¤ÃÊ¢¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë