¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ¿§¤¢¤ëºÅ¤·¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±à(¤Ê¤«¤à¤é¤¹¤À¤Á¤à¤é)¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤¹¤À¤Á¤¬ÂçË­ºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29

https://www.machiasobi.com/

¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î1¤Ä¡¢¿·Ä®¶¶Åì¸ø±à¤Î¤½¤Ð¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë¥Ö¡¼¥ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥«¥´¤È¤¹¤À¤Á¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÄÏ¤ß¤¬NPO¤Î³èÆ°¤È¥¹¥À¥ÁÈª¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤ÈÇÀ±à¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤¯¤·¤Þ¥¢¥Ë¥áÂç»È¤ÎÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤µ¤ó¤È¹Ô¤¯¤¹¤À¤Á¿¢¼ù¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿À»³Ä®¤Ë¤¢¤ë¤¹¤À¤ÁÇÀ±à¤Ëµ­Ç°¿¢¼ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.25¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÀ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¤¹¤À¤Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥À¥Á¥¯¥ï¡×¤¬¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È¤ÎÂÐ¾ÝÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£

ÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤µ¤ó¿¢¼ù¡¦¿À»³¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±à¤Î¥¹¥À¥Á»ÈÍÑ¡Ö¥¹¥À¥Á¥¯¥ï¡×¤¬¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó vol.25¤ËÅÐ¾ì - GIGAZINE



Íâ2023Ç¯¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬ÇÀ±à¤òºÆË¬¤·¡¢¼«¤é¼ý³Ïºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤­¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤¹¤À¤Á¤Ï¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡¼¥ë¡×ºî¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¯¤·¤Þ¥¢¥Ë¥áÂç»È¡¦ÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤¬¼«¤é¿¢¼ù¤·¤¿¤¹¤À¤Á¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤¿¤á¿À»³Ä®¤ËÉë¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡¼¥ë¼ý³Ïº×¡×¥ì¥Ý¡¼¥È - GIGAZINE



2025Ç¯¤ÏÍ­»Ö12¿Í¤¬¼ý³Ï¡£Åö½é¤Ï¡¢¼¯¤Î¿©³²¤Ç²¼¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿ô¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¹¤À¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È300kg¤â¤ÎÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£



¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê¤Î¸á¸å¤ÎÉô¤ÏÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂè°ìÅê(¡©)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£



ÂçÎÌ¤Î¤¹¤À¤Á¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ê¤¬¤¤¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¡£



¤¹¤À¤Á»Õ¾¢¤Ë¤è¤ë¡¢¤¹¤À¤Á¤Ï¤É¤¦ÀÚ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤Ø¤¿¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿Ï¤òÆþ¤ì¤Æ½Ä¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë²£¤ËÀÚ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£



ÄÏ¤ß¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤ê¡¢¿¶¤Ã¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤À¤±ÄÏ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¾®¤µ¤Ê½ÐÌÜ¤Î»þ¤Ï¤¹¤À¤Á»Õ¾¢¤¬¥ê¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¶ìÀï¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´Ý¤¤¤¹¤À¤Á¤Ï¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²óÅ¾¤·¤ÆÅ¾¤¬¤êÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯»Ø¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¼è¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¤À¤¤¤¿¤¤1¤Ä¤«¤ß¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤Æ5¸Ä¤Ï¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£



¤Ê¤ª¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏNPOË¡¿Í¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤Î³èÆ°»Ù±ç¤ä¤¹¤À¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÇ¤°Õ³Û»ÙÊ§¤¦¥«¥ó¥ÑÊý¼°¤ÎÍ­ÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤¹¤À¤Á¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£