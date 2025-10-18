¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±à»º¤Î¤¹¤À¤Á¤¬300kg¤ÎÂçËºî¤Î¤¿¤á¥«¥ó¥ÑÊý¼°¤Ç¡Ö¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê¡×³«ºÅ
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃ¿§¤¢¤ëºÅ¤·¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±à(¤Ê¤«¤à¤é¤¹¤À¤Á¤à¤é)¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤¹¤À¤Á¤¬ÂçËºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î1¤Ä¡¢¿·Ä®¶¶Åì¸ø±à¤Î¤½¤Ð¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë¥Ö¡¼¥ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥«¥´¤È¤¹¤À¤Á¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÄÏ¤ß¤¬NPO¤Î³èÆ°¤È¥¹¥À¥ÁÈª¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤ÈÇÀ±à¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤¯¤·¤Þ¥¢¥Ë¥áÂç»È¤ÎÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤µ¤ó¤È¹Ô¤¯¤¹¤À¤Á¿¢¼ù¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿À»³Ä®¤Ë¤¢¤ë¤¹¤À¤ÁÇÀ±à¤ËµÇ°¿¢¼ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.25¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÀ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¤¹¤À¤Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥À¥Á¥¯¥ï¡×¤¬¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È¤ÎÂÐ¾ÝÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
Íâ2023Ç¯¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬ÇÀ±à¤òºÆË¬¤·¡¢¼«¤é¼ý³Ïºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤¹¤À¤Á¤Ï¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÏÍ»Ö12¿Í¤¬¼ý³Ï¡£Åö½é¤Ï¡¢¼¯¤Î¿©³²¤Ç²¼¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿ô¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂÀÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¹¤À¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È300kg¤â¤ÎÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±àÄÌ¿®¡Û
º£Ç¯¤â¿À»³¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¤à¤é¡×¤Î¤¹¤À¤Á¤ò¼ý³Ï¡£Í»ÖÁíÀª12Ì¾¤¬¼ý³Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥È300kg¡ª¼¯¤Î¿©³²¤Ë¤â¤á¤²¤ºÎ©ÇÉ¤Ê¤¹¤À¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Èª¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿À»³Ä®¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¹¤À¤Á¤Ï10·î¤Î¥Þ¥Á¥¢¥½¥ÓËÜÈÖ¤ÇÅÐ¾ì¡©¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª#¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó #ÃæÂ¼åéÎ¤»Ò #¤Ê¤«¤à¤é¤à¤é pic.twitter.com/6YPNvkmDQH— ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÇÀ±à (@machiasofarm) September 22, 2025
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê¤Î¸á¸å¤ÎÉô¤ÏÃæÂ¼åéÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂè°ìÅê(¡©)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÂçÎÌ¤Î¤¹¤À¤Á¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ê¤¬¤¤¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¡£
¤¹¤À¤Á»Õ¾¢¤Ë¤è¤ë¡¢¤¹¤À¤Á¤Ï¤É¤¦ÀÚ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¤ªÏÃ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤Ø¤¿¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿Ï¤òÆþ¤ì¤Æ½Ä¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë²£¤ËÀÚ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥Á¥¢¥½¥ÓVol.29¡Û
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ö¤¹¤À¤ÁÄÏ¤ß¼è¤ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª #¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó pic.twitter.com/borKWXrWqC— ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó (@machiasobi) October 18, 2025
ÄÏ¤ß¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤ê¡¢¿¶¤Ã¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤À¤±ÄÏ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¾®¤µ¤Ê½ÐÌÜ¤Î»þ¤Ï¤¹¤À¤Á»Õ¾¢¤¬¥ê¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¶ìÀï¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´Ý¤¤¤¹¤À¤Á¤Ï¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²óÅ¾¤·¤ÆÅ¾¤¬¤êÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯»Ø¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¼è¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤À¤¤¤¿¤¤1¤Ä¤«¤ß¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤Æ5¸Ä¤Ï¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏNPOË¡¿Í¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤Î³èÆ°»Ù±ç¤ä¤¹¤À¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÇ¤°Õ³Û»ÙÊ§¤¦¥«¥ó¥ÑÊý¼°¤ÎÍÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¤¹¤À¤Á¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£