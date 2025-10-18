CIOのおしゃれ防水スピーカーで半身浴読書がはかどる
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
防水性能に優れたポータブルスピーカーが増えつつある昨今。自宅のお風呂やキッチン、キャンプ地など活躍するシーンが広がりました。
しかし、スペースが狭くて置き場所がなかったり、グラグラと不安定な場所に置くことになってしまうことありませんか。
壁などにカチッと固定して、気軽に使えたらいいのに…。そんな理想を叶えるポータブルスピーカーがあるんです！
それは、CIO（シーアイオー）のマグネットで吸着する防水スピーカー「Portable Bath Speaker」。
お風呂やキッチンがエンタメ空間に様変わりする防水ポータブルスピーカー、おすすめですよ。
IPX7の防水性能。マグネット搭載であらゆる場所に取り付けられる
「Portable Bath Speaker」はIPX7規格の防水性能を備え、一時的な水没状態にも耐えられます。
万が一本体が濡れた場合は、水分を軽くぬぐって乾かしておけば大丈夫。
本体背面にマグネットを搭載しており、風呂場の壁などマグネットで吸着する壁面であればどこでも好きな場所に取り付けすることができます。脱着もラクラクですよ。
もしマグネットがつかないタイプの場所でも、市販の「マグネットシール」を設置するだけでOK。
お風呂の壁、デスクの下、冷蔵庫など吸着できる場所＆アイテムが多いから便利です。
マグネットの接着面はエラストマー素材を採用し、設置面に傷がつきにくいのもポイント。
電波干渉を抑えた設計で、音楽再生中の音ギレも減少。高音質なサウンドが楽しめますよ。
ワイヤレス＆USB-Cケーブル充電に対応。約8時間の連続再生も可能
USB-Cケーブルに加えて、ワイヤレス充電にも対応。置くだけで充電できちゃうのは助かりますね。
充電時間はUSB-Cケーブルで約120分、ワイヤレス充電（Qi2）なら約180分でフル充電が完了するスピーディーさも魅力的。
バッテリー容量は1800mAhで、音量50％の時は約8時間の連続再生が可能。長時間のお出かけでも安心です。
バッテリーの残量はLEDの色で確認できるので、突然の充電切れを防げるのも嬉しいですね。
かさばらない軽量・コンパクト設計。2台同時接続で臨場感あふれるステレオサウンドが楽しめる！
機能性に優れながらも、直径7cm×高さ5cmとコンパクトかつ160gと軽量。カバンに入れて持ち運んでもかさばりません。
Bluetooth接続できる通信距離は最大30m。「Portable Bath Speaker」だけ風呂場に入れて、水没させたくないスマホは風呂場の外に置いて使えます。
複数のスマホやタブレットを記憶するマルチポイント接続に対応。
使用する度に都度設定するといった面倒な作業がないのは有難いですね。
本体を2台準備して同時にBluetooth接続すれば、ステレオ再生が実現可能。映画館さながらの迫力あるサウンドが手軽に楽しめますよ。
Image: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。