『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』第15話 「三つ星確定地竜ステーキ」あらすじ公開！
2025年10月よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ 2』。第15話の先行カットとあらすじが公開された。
「小説家になろう」にて14億PV超え、全世界シリーズ累計（紙＋電子）1000万部突破の人気小説を原作としたTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ』。
2023年に、アニメスタジオMAPPA制作のもとTVアニメが放送され、全話各種配信サイトで配信中、シーズン2は毎週火曜深夜24：00からテレ東系列にて放送中。放送直後よりPrime Video にて見放題最速配信中だ。
この度、放送に向けて第15話「三つ星確定地竜（アースドラゴン）ステーキ」の先行カットとあらすじが公開された。
観れば自然とお腹が空いてくる、ネットスーパーを駆使して作る絶品料理と思わず笑顔になれるひとコマが満載の、ほっこりグルメストーリー。放送をお楽しみに！
＜第15話「三つ星確定地竜（アースドラゴン）ステーキ」先行カット＆あらすじ＞
エルランドが新しいミスリルナイフでアースドラゴンを解体する間、ムコーダたちはダンジョンに潜る準備をすることに。市場でダンジョンのための食材を買ったあと、店頭にあった新しい調理道具にムコーダの目が止まり……。
（C）江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル
