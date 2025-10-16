米ペンシルベニア州のハリスバーグ国際空港＝２０１６年１０月４日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images/File

（ＣＮＮ）米国とカナダの４空港で館内アナウンス（ＰＡ）システムが乗っ取られ、パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスを称賛する音声や米大統領とイスラエル首相を非難する音声が流される事案があった。運航に支障が出た空港もあり、当局は不正侵入事案とみて捜査している。

米ペンシルベニア州のハリスバーグ国際空港にいた乗客は、不正な音声を収録した動画をＳＮＳに投稿した。

カナダ運輸省によると、同様の事案はブリティッシュコロンビア州のケロウナ国際空港とビクトリア国際空港、オンタリオ州のウィンザー国際空港でも報告された。

不正な音声はハマスを称賛し、米国のドナルド・トランプ政権とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を罵倒する内容だった。

ＣＮＮ提携局のＷＧＡＬによると、ハリスバーグ空港は１４日にＰＡシステムが不正アクセスされ、無許可の録音メッセージが放送されたことを確認した。

メッセージには空港や航空会社、利用者などを脅迫する内容は含まれていなかったという。ＰＡシステムは遮断され、事案については警察が捜査している。

当時空港にいて放送を聞いたという乗客は、「国際空港のＰＡシステムをハッキングできるのなら、別の所にも潜入できるのでは」と考えて不安に駆られたと話した。

空港の広報によると、この事案の最中に搭乗手続きを行っていた便は、慎重を期すために機体の捜索を行い、異常がなかったことから無事に出発した。

３２００キロ以上離れたカナダのケロウナ空港ではほぼ同時刻、発着案内の電光掲示板とＰＡシステムが何者かに不正アクセスされた。

「パレスチナに自由を」という放送が流れる動画をＳＮＳに投稿した乗客は、「何が起きているのか誰も教えてくれず、緊急対応もなかった。みんながただ混乱していた」と振り返る。

ケロウナ空港でもハマス称賛のメッセージが電光掲示板に表示された。不正なメッセージは削除され、電光表示システムは復旧したと空港は説明。ＰＡシステムは完全復旧を急いでいると言い添えた。

ビクトリア空港は「不正な音声メッセージ」がＰＡシステム経由で流されたことを確認し、「クラウドベースのソフトウェアの問題」が原因だったと説明した。

ウィンザー空港の場合、その時刻の発着便がなかったことからターミナルに人はほとんどいなかった。「迅速な対応を行って画像を削除し、館内放送は停止した」「その後間もなく正常に戻り、問題なく運営している」と同空港は説明している。

カナダ運輸省は「捜査当局などと連携して空港の安全に影響が出ないよう徹底させ、再発防止に努める」と述べた。