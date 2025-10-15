【サンリオ】Shaky！新色はMINT♪ チョコキャットやこぎみゅんがゆらゆら
集めて飾って可愛い楽しい、サンリオキャラクターズのバブルヘッドドール「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」に新カラーが登場！
☆木馬が揺れる、パステルカラーが可愛い「Shaky！ サンリオキャラクターズ」をチェック！（写真8点）＞＞＞
「バブルヘッドドール」とは、バネで頭が揺れるフィギュアのこと。ベネリックがリリースしている「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」は、木馬に乗ったサンリオキャラクターたちがとっても可愛いカプセルトイシリーズ。サンリオキャラの乗った木馬がブルブルと揺れる仕様で、つなげると遊園地のメリーゴーランドのように飾ることができるのが魅力だ。
このたび、過去に販売して好評だった「-PINK-」と「-PURPLE-」に続いて、新色で新しいキャラクターが加わった第3弾「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド -MINT-」が新登場！
今回はドーナツを手にした「こぎみゅん」「チョコキャット」のほか、「あひるのペックル」「マイスウィートピアノ」「ハンギョドン」がラインナップ。
キャラクターは木馬から取り外せるため、過去に登場した色違いの木馬とキャラクターを入れ替えてお楽しみいただくこともできる。
未登場のキャラクターが乗った第4弾の「-BLUE-」（全5種）も近日リリース予定。「-MINT-」を繋いだ半円と「-BLUE-」を繋いだ半円、両方合わせて10種を揃えると正円にしてレイアウト可能！
もちろん既存リリースアイテム「-PINK-」と「-PURPLE-」組み合わせることも可能なので、いろいろなカラーを集めて楽しく飾ってみてはいかがだろう。
「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド -MINT-」は、2025年10月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにてお取り扱いスタート。どうぞお楽しみに。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250
