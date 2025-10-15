Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤è¤ê¥¬¥ëー¥À·¿¥Ç¥£¥¢ー¥º¡Ö¥¢¥ë¥¢¥ê¥ë¡×¤¬2026Ç¯3·îÈ¯Çä¡ª
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥ë¥¢¥ê¥ë¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,240±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢SF¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤òÂêºà¤È¤·¤¿Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤è¤ê¡¢¥¬¥ëー¥À·¿¥Ç¥£¥¢ー¥º¡Ö¥¢¥ë¥¢¥ê¥ë¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎZ¥È¥ó»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ùー¥¹¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÉôÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢1¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ÇÈóÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¡×¤ÈÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Î·ÁÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢³ÆÉô¤ÎÊ¬³äÀß·×¤Ï3mm¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥È¥Ö¥¥ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥¢¥ê¥ë¡×»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó200mm ÁÇºà¡§PS¡¢ABS¡¢POM¡¢PVC
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×
(C) KOTOBUKIYA
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£