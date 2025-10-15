¸µBIGBANG¡¦V.I¤È¤Î´Ø·¸À¤â¼è¤êº»ÂÁ¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÈÈºá½¸ÃÄ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤¬À©ºÛÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥Èº¾µ½´ë¶È¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ©ºÛ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛV.I¤¬º¾µ½½¸ÃÄ¤È´Ø·¸¤«¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÆ°²è
ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï10·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢´ë¶È¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊPrince Group¡Ë¡×¤ò¡Ö¹ñºÝÅª¤ÊÄ¶¹ñ²ÈÈÈºáÁÈ¿¥¡ÊTransnational Criminal Organization¡Ë¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢»ñ»ºÅà·ë¤ä¶âÍ»¼è°ú¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤â¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢Æ±Æü¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆºâÌ³¾Ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ëº¾µ½µòÅÀ¤òÀß¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¶âÁ¬¤òº¾¼è¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤ò¹´Â«¡¦¹éÌä¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÈï³²³Û¤Ï2024Ç¯¤À¤±¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû5000²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊGolden Fortune Resorts World¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹Ù³°¤Ç¡Öµ»½ÑÃÄÃÏ¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤Çº¾µ½µòÅÀ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØ¸åÀªÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¶ÈÂÎ¤Ï¡¢ÊÆ±ÑÎ¾¹ñÆâ¤ÇÉÔÆ°»º¤ÎÅà·ë¤ª¤è¤Ó¶âÍ»¼è°ú¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÈï³²¤Ï±ÑÊÆ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µBIGBANG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV.I¡Ê¥¹¥ó¥ê¡Ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤È´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤¬³È»¶¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´Ø·¸À¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¸øÅª¾Úµò¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡þV.I ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ó¥ê¡×¤Î³èÆ°Ì¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2006Ç¯8·î¡¢BIGBANG¤Î¡ÈËö¤Ã»Ò¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡¢K-POP¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2018¡Á2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡È¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥ó»ö·ï¡É¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤µ¤ì¡¢2019Ç¯3·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¡£ÀÇäÇã°¶Àû¤ä²£ÎÎ¡¢³¤³°±óÀ¬ÅÒÇî¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç2022Ç¯5·î¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6¥«·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£2023Ç¯2·î¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£