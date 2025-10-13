妻の笑い方を例えると？→夫の“表現センス”に6.7万いいね「愛が深い」「種類による」【ママリ】

夫に「笑い方、妖精みたいだよね」と言われたものの…妻の投稿に6.7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、はやおき(@hy__ok)さんのエピソードです。誰かに言動が～みたい、と例えられた経験はありますか？





実際は自他共に認める「低めの引き笑い」だというはやおきさん。可憐な妖精とのイメージとは離れることから、夫によるフィルターがかかっていると考え…。



この投稿には「どの妖精を想像してるかによる」「妖精扱いなの、愛が深い」といったコメントが寄せられていました。ユーモアあふれる素敵な投稿でした。

ご紹介するのはカナ🐾ちゃん(@kana_gigirai)さんの、ほっこりしつつも、思わず笑える投稿です。カナ🐾ちゃんさんはクレジットカードの支払いが高額になり、内訳を夫と確認していたそう。その中で夫の優しさを認識するとともに、意外な指摘を受けることに…。

今月カードの明細結構いってしまって夫と一つ一つ確認してたんだけど

私が「ごめんネイルもマツエクも行ったし無駄遣いしすぎたかも…」と言ったら「それは必要経費だから無駄遣いとは言わない」と言ってくれた優しい😭

「でもパン屋は行き過ぎ」と言われた

ネイルやマツエクのせいでカードの支払いが高額になってしまったかも…と謝るカナ🐾ちゃんさん。それに対して夫は「必要経費だから」と言い切ってくれました。美容に理解がある夫なのですね。一方、夫が指摘したのはパン屋さんにかけているお金。一体どのくらい買っていたのか気になるところですが「パン屋は行き過ぎ」と言われてしまったそうです。



この投稿には「パン屋への指摘が面白すぎ」「確かにパン屋さんはお金使いすぎる」などのリプライがついていました。家計への価値観は夫婦それぞれですが、こうして思うことを言い合える関係性は憧れますね。夫婦で話し合い、お互いの価値観を理解しあう大切さを感じるエピソードでした。

「双子ってかわいいよね」夫に言うと？少し気まずくなった理由に11万いいね

ご紹介するのは、梅(@u___me___ko)さんが投稿した、微笑ましい双子にまつわるエピソードです。双子＝かわいいというイメージはほとんどの方が持っていると思います。特に双子の赤ちゃん、子ども…見ているだけで癒やされます。おそろいの服を着せるとさらにかわいさ倍増。しかし双子育児ならではの二倍の苦労や大変さもあるでしょう。それと同時に二倍の喜び、楽しさを感じられるのも双子ちゃんを育てる醍醐味なのでしょうね。



しかし、そんな双子について梅さんがご主人に「双子ってだけでもうかわいさがやばいよね」と言うと…。

ご主人の返しが最高です。おじさんの双子もきっとかわいいはずですよ。この投稿には「素敵なエピソード」「幽体離脱～やって欲しいです」といったリプライがついていました。



ご夫婦のやり取りが目に浮かんで、微笑ましい夫婦関係がうらやましくなる投稿ですね。

