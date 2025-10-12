【プロの裏技】焼きケチャップで『オムライス』が、コクうまリッチなお店の味に⁉
トマトケチャップ、焼いたことありますか？ 〈カゴメ〉が今イチオシする手法「焼きケチャップ」は、炒めてから使うだけで味が一変。濃厚でコク深い風味が楽しめるんです。
ケチャップライスにもソースにも使えば、いつものオムライスがまるでお店のような一皿に。ワンランク上の味わいをご堪能あれ！
『焼きケチャップのオムライス』のレシピ
材料（2人分）
温かいご飯……茶碗2杯分強（約350g）
玉ねぎ……1/4個（約50g）
ハム……3枚（約40g）
グリーンピースの水煮（汁けをきる）……30g
〈卵液〉
溶き卵……3個分
塩……少々
バター……20g
塩……少々
粗びき黒こしょう……少々
トマトケチャップ……大さじ4
酒……大さじ1
サラダ油……小さじ2
〈焼きケチャップソース〉
バター……5g
トマトケチャップ……大さじ2
水……1/4カップ
好みでパセリ……適宜
作り方
（1）具とご飯を炒める
玉ねぎ、ハムは1cm四方に切る。卵液の材料は混ぜる。フライパンにバター10gを中火で熱し、玉ねぎを入れて透き通るまで炒める。ハム、グリーンピースを加えてさっと炒め、ご飯、塩、粗びき黒こしょうを加える。全体がなじむまで炒め合わせ、フライパンの端に寄せる。
（2）焼きケチャップライスを作る
フライパンのあいたところに、バター10gを加えて溶かし、ケチャップを加える。
炒めるようにして水分をとばしながら、2/3量程度になるまで1分ほど焼く。酒を加え、ご飯となじむように全体を炒め合わせて、火を止める。
（3）卵で包む
直径20cmのフライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、広げる。（1）の卵液の1/2量を流し入れて広げ、弱火にする。卵の縁が固まったら、手前に（2）の1/2量を木の葉形に広げてのせる。卵の向こう側を手前に返して包み、全体を手前に寄せて形を整えたら、フライパンごと返して器に盛る。同様にもう一つ作る。
（4）焼きケチャップソースを作って仕上げる
（3）のフライパンに焼きケチャップソースのバターを中火で溶かす。ケチャップを加え、炒めるようにして水分をとばしながら、2/3量程度になるまで30秒ほど焼く。水を加え、焼きケチャップを溶かすように混ぜながら、少しとろりとするまで30秒ほど煮つめて火を止める。（3）のオムライスに等分にかけ、好みでパセリを添える。
POINT
最初はサラサラだったケチャップが、焼いているうちにだんだんとドロッとしてくるので、よく見ていてくださいね。
ほんのひと手間で、いつものオムライスがぐっとリッチに！
〈カゴメ〉が推す「焼きケチャップ」、試してみればきっとハマります♪