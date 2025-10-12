【プロの裏技】焼きケチャップで『オムライス』が、コクうまリッチなお店の味に⁉

トマトケチャップ、焼いたことありますか？ 〈カゴメ〉が今イチオシする手法「焼きケチャップ」は、炒めてから使うだけで味が一変。濃厚でコク深い風味が楽しめるんです。

ケチャップライスにもソースにも使えば、いつものオムライスがまるでお店のような一皿に。ワンランク上の味わいをご堪能あれ！

材料（2人分）

温かいご飯……茶碗2杯分強（約350g）

玉ねぎ……1/4個（約50g）

ハム……3枚（約40g）

グリーンピースの水煮（汁けをきる）……30g

〈卵液〉

溶き卵……3個分

塩……少々

バター……20g

塩……少々

粗びき黒こしょう……少々

トマトケチャップ……大さじ4

酒……大さじ1

サラダ油……小さじ2

〈焼きケチャップソース〉

バター……5g

トマトケチャップ……大さじ2

水……1/4カップ

好みでパセリ……適宜

作り方

（1）具とご飯を炒める

玉ねぎ、ハムは1cm四方に切る。卵液の材料は混ぜる。フライパンにバター10gを中火で熱し、玉ねぎを入れて透き通るまで炒める。ハム、グリーンピースを加えてさっと炒め、ご飯、塩、粗びき黒こしょうを加える。全体がなじむまで炒め合わせ、フライパンの端に寄せる。

（2）焼きケチャップライスを作る

フライパンのあいたところに、バター10gを加えて溶かし、ケチャップを加える。

炒めるようにして水分をとばしながら、2/3量程度になるまで1分ほど焼く。酒を加え、ご飯となじむように全体を炒め合わせて、火を止める。

（3）卵で包む

直径20cmのフライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、広げる。（1）の卵液の1/2量を流し入れて広げ、弱火にする。卵の縁が固まったら、手前に（2）の1/2量を木の葉形に広げてのせる。卵の向こう側を手前に返して包み、全体を手前に寄せて形を整えたら、フライパンごと返して器に盛る。同様にもう一つ作る。

（4）焼きケチャップソースを作って仕上げる

（3）のフライパンに焼きケチャップソースのバターを中火で溶かす。ケチャップを加え、炒めるようにして水分をとばしながら、2/3量程度になるまで30秒ほど焼く。水を加え、焼きケチャップを溶かすように混ぜながら、少しとろりとするまで30秒ほど煮つめて火を止める。（3）のオムライスに等分にかけ、好みでパセリを添える。

POINT

最初はサラサラだったケチャップが、焼いているうちにだんだんとドロッとしてくるので、よく見ていてくださいね。

ほんのひと手間で、いつものオムライスがぐっとリッチに！

〈カゴメ〉が推す「焼きケチャップ」、試してみればきっとハマります♪

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）