タレントでモデルのゆうちゃみが10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。身長176センチの抜群スタイルと圧倒的美脚に「腰の位置やばい」などと注目が集まった。

【映像】ゆうちゃみの長すぎる脚

「TGC KITAKYUSHU」の幕開けを告げる「【TGC KITAKYUSHU SPECIAL COLLECTION】」ステージに登場したゆうちゃみは、グレーのロングコートにパープルのトップスとキャップを合わせたコーディネートを披露。スラリと長い美脚をコートからチラリと覗かせていた。

「めちゃくちゃスタイル良い」長い美脚チラリ

身長176センチというスペックを誇るゆうちゃみの抜群スタイルはやはり視聴者の注目を集めたようで、コメント欄には「腰の位置やばい」「脚長い！」「めちゃくちゃスタイル良い」などの反響が寄せられていた。

ゆうちゃみは2001年9月8日生まれ。『ピチレモン』『Popteen』『egg』など有名雑誌の専属モデルを務める。現在はテレビタレントとしても、バラエティ番組を中心に活躍している。妹はタレントの「ゆい小池」こと古川結菜。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務める。

（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）

