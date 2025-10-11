【ワシントン＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは１０日、トランプ米大統領のエジプト訪問に合わせ、パレスチナ自治区ガザの和平に関する首脳級の会議が開かれると報じた。

イスラエルとイスラム主義組織ハマスが和平計画の「第１段階」で合意したことを受け、各国から計画へのさらなる支持を取り付ける狙いとみられる。

アクシオスが関係筋の話として伝えたところでは、首脳級会議は米国やエジプトが準備を進めており、１３日か１４日に開かれる。英独仏伊のほか、カタール、トルコ、サウジアラビア、インドネシアなどアラブ・イスラム諸国の首脳・外相が参加する方向という。

トランプ氏は１０日、記者団に対し、「（会議には）世界各地のリーダーたちが集まる」と語り、ガザの復興に向けて「とても裕福な国々」が資金援助するとの見通しを示した。

イスラエルとハマスは米提案のガザ和平計画のうち停戦や人質解放などの「第１段階」で合意したが、ハマスの武装解除や戦後統治のあり方などの難題は先送りされている。トランプ氏は会議を通じ、ガザの平和と安定に向けて協力を呼びかけるとみられる。

報道によると、トランプ氏は１２日にイスラエルを訪れ、議会で演説するほか、ハマスに拉致された人質の家族らと面会する。その後、エジプトに移動し、首脳級会議やイスラエルとハマスの合意に関する調印式への出席を予定している。エジプトのアブドルファタハ・シシ大統領との会談も行われる見通しだ。