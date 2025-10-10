この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「コレ知らないと損する！頭がシャキッとすっきりする方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅やオフィスで手軽に実践できる“頭スッキリ術”を紹介した。動画内で片岡氏は「仕事中になんか頭ぼーっとしてきたなーって思うのは、実は頭に血流が回っていないから」と脳の血流不足が集中力低下の一因であると解説。「脳にしっかりと血流が回るようになると、私たちの頭はシャキッとしてまた働いてくれる」と、改善策への期待を語っている。



今回、片岡氏が提案したのは、『手と腕のツボ』を使ったすぐできる血流改善テクニック。具体的には「親指と人差し指の間“合谷”と呼ばれるところを、親指と人差し指で挟んで、下に押し下げるようにして、テコの原理を使って5回押して離す」というやり方だ。さらに「中指から肘の方に指をスーッとしてもらうと止まるところ、そこが“手三里”。手三里を親指で押さえて、テコの原理で押して戻す、これも5回」と詳しく説明し、手軽さにも触れた。



片岡氏は、これらの手順を「会議中でもこっそりできる方法なので、忘れないように保存フォローしておいてください」と推奨。「腕からの血流が脳にもしっかりと巡るようになるので、仕事中でもこっそりと頭がシャッキリするようになる」とその効果にも太鼓判を押す。



動画の締めくくりには「やってよかったよーって方はコメントお待ちしております」と語り、視聴者にトライを呼びかけて結んでいる。