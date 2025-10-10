Image: M21Perfect / Shutterstock.com

Lifehacker 2025年9月22日掲載の記事より転載

すばらしい本を読み終えたあと「この著者に、たった1つでも質問できたらな」と思った経験はありませんか？

「この表現の真意は？」「現代にこの教えを活かすならどうする？」--そんな根源的な問いを、直接投げかけてみたいと。

実はChatGPTは、その願いを叶える以上の可能性を秘めています。

本のデータを読み込ませて、いくつかの簡単な指示を与えるだけで、時空を超えた知性の対話、すなわち本の「著者」との問答がはじまるのです。

もちろん、相手は本物の著者ではありません。

しかし、ChatGPTに著者の思考様式を再現させることで、これまで一方的な受信に留まっていた読書は、双方向の知的探求へとその姿を変えます。

この方法は驚くほどシンプルで、手元にある1冊の本から、わずか数分で未だ見ぬ知の扉を開くことができるのです。

ステップ1：まずは本をアップロード

最初のステップは、ChatGPTとの対話の土台を築くための、シンプルかつ重要な準備からはじめましょう。

対話したい本のPDF（または電子書籍）を、ChatGPTのチャット画面にアップロードします。マルクス・アウレリウスの『自省録』のような古典から、最新のビジネス書、あるいは専門的な技術資料まで、あらゆるテキストが対話の対象となります。

ファイルをアップロードすることで、ChatGPTはテキスト全体に直接アクセスして、その著作が持つ特有の文脈、論理構造、そして思想の深層を把握します。

これが、質の高い応答を引き出すための礎となるのです。

本という知識のデータベースに、次はその「魂」を吹き込みます。

本の内容を吸収し、著者の声と思考様式で応答するよう、明確な役割（ペルソナ）を指示するのです。

たとえば『自省録』をアップロードした後、このように指示します。

【プロンプト例】 『自省録』のテキストを深く理解し、その著者であるマルクス・アウレリウスとして応答してください。あなたの思考様式、哲学、そしてストア派的な口調を忠実に再現し、私がまるで皇帝本人と直接対話しているかのように振る舞ってください。

この指示が、ChatGPTの応答の質と方向性を決定づける「思考のOS」となります。

対話の目的（厳格な問答か、親しみやすい助言かなど）に応じて指示を調整することで、応答のトーンを自在に設計できます。

ステップ3：いよいよ著者との対話を開始！

ここまできたら、もう著者はあなたの対話パートナーです。

本の中のアイデアについて尋ねたり、自分の悩みをぶつけてみたり、あるいはその哲学が現代にどう適用できるかを聞いてみましょう。

私がよく使う、会話のきっかけになる質問はこんな感じです。

面白いことに、ChatGPTはしばしば質問を投げ返してきて、会話をさらに続けようとします。その応答は、まるで著者と顔を突き合わせてミーティングしているかのような感覚。

本のページから知恵を引き出し、現代の問題へとつなげることができるのです。

ステップ4：対話を深め、思考に揺さぶりをかける

対話が軌道に乗ったら、心地よい答えだけを求める段階は終わりです。自らの思考の死角を炙り出し、理解をさらに深めるため、あえて著者の立場から厳しい視点を引き出してみましょう。

このシンプルな指示が、ありきたりな答えの壁を打ち破る鍵となります。

【プロンプト例】 私はあなたの教えをこのように解釈しましたが、この解釈にはどのような弱点や見落としがあると考えますか？私の思考を鍛えるため、もっとも手厳しい批評家として、私の論理の穴を指摘してください。同意は不要です。

留意すべきは、多くのAIが利用者を肯定し、支援するように初期設定されている点です。

この「肯定バイアス」を意図的に乗り越え、知的誠実さに満ちた応答を引き出すことが、このステップの核心です。

これにより、対話は単なるQ&Aから、自らの思考を客観視するための「知的スパーリング」へと昇華します。

著者の視点という鏡に自らを映し出すことで、私たちはより深く、主体的に思考せざるを得なくなるのです。

ステップ5：チャットを保存し、いつでも対話を再開

ChatGPTの便利な点は、アップロードした本がチャット内に保存され続けることです。なお、いつでも好きな時に戻ってきて、中断したところから対話を再開可能。

私はまず、全体像を掴むために大きなテーマに関する質問からはじめて、特定の章やテーマに焦点を絞って掘り下げていくのが好きです。

また、次に進む前に、ChatGPTに前回の会話を要約してもらうのも便利。話の流れをすぐに思い出せます。

すぐに使えるプロンプト集はコチラ！

いつでも使えるプロンプトのツールキットを、プロンプト管理ツールなどに保存しておくと非常に役立ちます。

どんな本にも使えるプロンプトをいくつかご紹介しましょう。

ChatGPTを、著者の世界とあなたの世界をつなぐ「架け橋」のように捉えてみてください。

質問が豊かになればなるほど、対話はより意味深いものになるはずです。

いろんなジャンルの本で試してみる面白さ

1つのジャンルに限定する必要はありません。

私は内容を記憶し、思い出す助けとして、あらゆる種類の本でこの方法を試しています。

ジャンルごとに、会話は異なる側面を見せてくれます。

小説であれば登場人物とのおしゃべりのように感じられ、教科書はオンデマンドの家庭教師になってくれるのです。

最後に、極めて重要なことをお伝えします。

ChatGPTでこのような演習を行う前に、必ず本を最初から最後までしっかりと読むべきです。LLMはハルシネーションを起こす可能性があり、間違いもあります。

また、大きなPDFの分析には時間がかかるため、特定のセクションの分析をリクエストしない限り、文書全体を処理していない可能性もあります。

とはいえ、この試みは私の読書のあり方を一変させました。私は単なる読者から、積極的な参加者へと変わったのです。

相手が古典の哲学者であれ、現代のビジネス作家であれ、彼らと向き合うことで、その教えがより長く心に留まるようになりました。

著者紹介：Saikat Basu MBA取得と10年間のマーケティングキャリアを経て、Saikatはウェブ開発、ネットワーキング、SAPに携わる。2008年から2024年にかけては、AI、生産性向上メソッド、iOSに特に興味を持ち、MakeUseOfの複数のセクションの編集者を務めた。以前は Lifewire、Lifehacker、 OnlineTechTips、GuidingTech、GoSkillsといったトップウェブメディアに寄稿していました。

著者：Saikat Basu

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Image: M21Perfect / Shutterstock.com

Original Article:I tried something new with ChatGPT and it changed how I read forever by MakeUseOf