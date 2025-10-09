打撃練習よりも投球練習を重視「圧倒的に多い」

ドジャースのマックス・マンシー内野手が、ポストシーズンで二刀流デビューを果たした同僚の大谷翔平投手の賛辞を送った。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に8日（日本時間9日）に出演し、4日（同5日）に行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦での力投を称えた。

試合は敵地フィラデルフィアで行われ、球場の熱狂的な雰囲気にも言及。マンシーは「ヤバかったね。フィラデルフィアでのプレーオフは、球界で最高とも言える雰囲気だ。あそこは信じられない。考えることもままならない」と話し、その異様な熱気の中で登板した大谷の冷静な投球に感心していた。

大谷は2回に3失点を喫したが、3回以降は立ち直って6回3安打3失点、9奪三振と力投。マンシーは「彼はたった1イニング（悪かった）だけだったのに、とてもフラストレーションを感じていたんだ」と舞台裏での姿を明かした。「それでも6回、9奪三振に抑えてくれた。ポストシーズンだと考えると、アンビリバボーな先発登板だよ」と評価した。

続けて「今シーズンのポストシーズンを見てわかると思うけど、先発投手が4イニング以上投げたら（合格）だ。ポストシーズンでのQSは先発が4イニング投げることだ」と語り、アウェイの空気の中で崩れず6回を投げ切った大谷の投球を「アンビリバボーだった」と繰り返した。

また、大谷について「彼はピッチングが本当に好きなんだ」と言及。打撃練習よりも「投球練習の方が圧倒的に多くの時間を費やす。彼にとってピッチングが全てなんだ」と投球への情熱にも触れた。大舞台での活躍は必然だったことを強調し、その力投を称えた。（Full-Count編集部）