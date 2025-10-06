野球メーカー「SSK」×『ウルトラマン』ポップ可愛いピースベースボールシャツ
野球メーカーの「SSK（エスエスケイ）」が『ウルトラマン』とコラボレーション！ 「hummel（ヒュンメル）」との3者コラボで、SSKよりウルトラマンと怪獣のイラストが入ったピースベースボールシャツをリリースする。
☆平和を表現したカラフル可愛いベースボールシャツをチェック！（写真7点）＞＞＞
「SSK」がスポーツ・コ・クリエーション活動の取り組みのひとつとして、2019年より実施している、広島と長崎の中学生の試合でスタートした「HiFA 平和祈念 Balcom BMW PEACE MATCH」におけるエキップメントパートナー。サッカーから平和を発信する取り組みとして行われており、今回『ウルトラマン』とのコラボに合わせて、SSKも加わった3者コラボレーションアイテムがリリースされる。
今年のピースユニフォームは、「PEACE ∞ FOREVER」（末広がりの平和を繋げる）をコンセプトに、やわらかいタッチのイラストで平和を表現。
折り鶴や鳩、デイジーなど平和のモチーフをシャツの全面にイラストで散りばめ、背面にはピースマッチのメッセージ「SHARE THE PEACE」をプリント。このピースユニフォームをベースに、ウルトラマンとバルタン星人やピグモンなどの怪獣を配置。地球の平和を守るウルトラマンがPEACEな世界を創り上げていく。
ベースボールバージョンになったピースシャツは、ボタンタイプで脱ぎ着しやすいことから、野球はもちろん、サッカーでも人気の応援グッズ。それぞれの被爆日を表す86番と89番が入った2カラー展開となっている。
今回の売上の一部は、円谷プロダクションが運営する「ウルトラマン基金」に寄付。被災地の子どもや難病の子どもに対するウルトラヒーローの訪問活動・コンテンツ配信を通じて、子どもの笑顔のための活動に活用されるとのこと。
（C）円谷プロ
