斑尾アニフェス実行委員会が6日、今月25、26日に開催を予定していた「斑尾アニフェス2025」の開催中止を発表した。

「斑尾アニフェス2025 中止のお知らせ」と題し、「10月25日（土）26（日）に予定しておりました『斑尾アニフェス2025』につきまして、制作運営上の諸事情により、苦渋の決断ではございますが中止にすることを決めさせていただきました」と説明。「開催を楽しみにしていただいた皆様、ご出演者予定の皆様、出店企業ブースの皆様、協賛、後援いただきました皆様、地元の皆様、関係各所の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

チケットは返金対応する。

イベントの公式サイトでは「向こう10年間（それ以上の期間）の継続イベントとして、日本及び世界の“アニメ”ファンに楽しんでもらうためのイベントを育んでいく」などと、コンセプトを説明。長野県中野市で開催を予定し、神谷明や日高のり子、松本梨香、岩崎良美、上杉昇、高橋洋子、土屋アンナら、アニソン歌手や声優など、豪華なアーティストが出演予定だった。