EXILEの元パフォーマー・黒木啓司さん（45）の妻で実業家・タレントの宮崎麗果（37）が6日までに、自身のスレッズを更新。自民党の高市早苗総裁（64）の演説について言及した。

石破茂首相（自民党総裁）の辞任に伴う自民党総裁選が4日、投開票され、高市早苗氏が決選投票で小泉進次郎農相を破り、新総裁に選出。高市氏は選出後の演説で「馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて、参ります」と決意を表した。

宮崎は「高市さんのワークライフバランス捨てる発言 男性が同じこと言ったら賛否両論あったかな？」と疑問。「女性ってインタビュー受けると必ず聞かれるの 『家庭と仕事の両立はどうやってるんですか？』という質問」と明かし、「けど男性の管理職や経営者 聞かれるの見たことない」とつづった。

この投稿に「あれは自分に当てた発言であって、みんなに強制しているように私は感じませんでした」とのコメントが寄せられると、宮崎は「ね！ 強制ではなく決意表明ですよね」と同意。「ただ男性ってそんなこと言っても叩かれないんですよねそもそも」と返していた。