°ÛÎã¤ÎÅÅ·âÈ¯É½¤ËÞú¤à´íµ¡´¶¡¡¼Ç¤¸øÉ½¤«¤é10»þ´Ö¸å¡ÄµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È»ö¾ð¡É
¸áÁ°Ãæ¤ËµÈ°æ´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤È¯É½¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¸åÇ¤¿Í»ö¤âÈ¯É½
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÅÅ·âÈ¯É½¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢¸áÁ°9»þ¤ËµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¡£¸á¸å2»þ¤«¤éËÜµòÃÏ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¹âºä½Ó²ðÂåÉ½¼èÄùÌòµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å7»þ¤Ë¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î´ÆÆÄ¾º³Ê¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢8Æü¤Ë½¢Ç¤²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖµÈ°æ´ÆÆÄËÜ¿Í¤«¤é¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¤´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´û¤Ë¾µÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï2Ç¯È¾¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼êÌî¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡2022Ç¯¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï10·î7Æü¡£°æ¸ý»ñ¿ÎÁ°´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤È¯É½¤«¤é5Æü¸å¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¡¢2·³´ÆÆÄ¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¾º³Ê¤Ï¡È´ûÄêÏ©Àþ¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤ÎÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î´íµ¡´¶¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿3·î28Æü¤«¤é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç3Ï¢¾¡¤È¹¥È¯¿Ê¡£¤·¤«¤·°Ê¹ß¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉÔ¿¶¤Ê¤É¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï56¾¡84ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç¼Ú¶â28¤È¤Ê¤ê¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î5µåÃÄ¤ËÉé¤±±Û¤·¡¢5°Ì¡¦À¾Éð¤Ë¤â7¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¡ÖVision2025¡×¤ò·Ç¤²¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¹½ÃÛ¤ò1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë5Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡£¹âºäµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÏÄ¹¤é¤¯Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤Ê¤¤¡£A¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈB¥¯¥é¥¹¤ËÄêÃå¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£²ó¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤Ç¡¢Vision¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤È¡¢¼ºÇÔ¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¾å¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¤³¤ì¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï2005Ç¯°ÊÍè±ó¤¶¤«¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¤òÍèµ¨¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¾º³Ê¡£¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤Ï¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤³¤Î°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¹Êó¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÌî¼êÁ´°÷¤òµ¯ÍÑ¡£¡ÖºÇ¸å¤Ê¤Î¤ÇÁ´°÷½Ð¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º9²ó¤Ë¤Ïº£Ç¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¿·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î»Å»ö¡É¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÌ¤Îý¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼Ç¤¤Î·Ð°Þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£µ¨¤Î·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¡¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ÎÀ¤³¦¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤Î´ÆÆÄÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿§¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£¾ÍèÅª¤ËÂ¾µåÃÄ¤ò´Þ¤á¤Æ´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¿§µ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¿Í»ö¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤¤¿1Æü¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤Î4ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸£°ú¤·¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³¤ò¡È¿·¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¼ã¼êÌî¼ê°éÀ®¤Î¼ÂÀÓ¤Ï»Ä¤·¤¿¡£¸å¤Ï¤¤¤«¤Ë¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤«¡£¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤ëÃË¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î¥¿¥¯¥È¤òÂ÷¤¹¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë