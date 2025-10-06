¡Ú¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡ÛJOE COOL¤Î¡ØPEANUTS MINI SHOULDER BAG¡Ù
PEANUTS¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¥¤¡¼¥«¥à¥°¥ë¡¼¥×¤è¤êÈÎÇäÃæ¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢´Ý¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ë¡Ö¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡×»Ñ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¡ÊJOE COOL¡Ë¡×¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤âJOE COOL¤Î¥í¥´Æþ¤ê¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤â¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÍÂ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢´Ñ¸÷¤Ï¤³¤ì1¤Ä¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
