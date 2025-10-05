Á´°÷¤Ç¤«¤±¤Ã¤³¡ª¾ã³²¤âÇ¯Îð¤â´Ø·¸¤Ê¤¯Áö¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤«¤±¤Ã¤³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ ¡×ÂçÊ¬
ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÎ¦¾å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤«¤±¤Ã¤³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¾ã³²¡¦ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»»½Ð¤·¤Æ¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄµÁÂ¤ÎÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¤ëÅìµþ¤ÎNPO¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿±à»ù¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤Î36¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÁö¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼çºÅ¼Ô¤Ïº£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¾ã³²¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£