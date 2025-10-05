¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡È¤é¤·¤µ¡É¤ÈÇ®ÎÌ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬Âè29ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁêÍ¥Àª¤Î¾ðÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¹â»Ô»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇµÄ°÷É¼¤òÂçÉý¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ´°¾¡¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÁíºÛÁª¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´¸õÊä¼Ô¡¢¤È¤¬¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÌ÷¹ñ¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼çÄ¥ÊÑ¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ë¤é¤·¤µ¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç·Ç¤²¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡¢²ò¸Ûµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤òÉõ°õ¤·¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊªÀ¨¤¤Ç®ÎÌ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡£¾®Àô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¢¾Ã¶ËÅª¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿Ø±Ä¤Î¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤Îº¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¼£¤Ã¤ÆÇ®ÎÌ¡¢¤é¤·¤µ¡¢¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¼´¡¢ËÍ¤Ï°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â»Ô»á¤Ø¡È¥¨¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£