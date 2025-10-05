¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î¡ÈÀï½Ñ¡É¡Ö1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¾®ÎÓ»á¡¦ÌÐÌÚ»á¤Ë²¸¤òÇä¤Ã¤¿¡×¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ
¡¡4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤òÀ©¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁíºÛÁª¤Ç¤Û¤¯¤½¾Ð¤àËãÀ¸»á¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö²¿¤¬1ÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾®Àô»á¤ÎµÄ°÷É¼¤¬80É¼¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤È¾®ÎÓ¡ÊÂëÇ·¡Ë»á¤¬44É¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£²¿¤Ê¤Î¤«¤È¸å¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏËãÀ¸»á¤¬¤Î¤Ã¤±¤¿¡£30É¼¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢15É¼¤°¤é¤¤ËãÀ¸»á¤¬¤Î¤Ã¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÐÌÚ¡ÊÉÒ½¼¡Ë»á¤Ë¤Ï5¡¢£¶É¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉËãÀ¸»á¤¬¤Î¤Ã¤±¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï64É¼¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®Àô»á¤â80É¼¤Ç°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬·èÁªÅêÉ¼¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êËãÀ¸»á¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ï¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤µÄ°÷É¼¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ²¸¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢·èÁª¤Ë¤³¤Î¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÎÉ¼¤òÁ´Éô¹â»Ô»á¤Ë¤Î¤Ã¤±¤ë¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤Ë½Ð¤¿¡£ºÇ½é¤«¤é¹â»Ô»á¤Ë½Ð¤·¤Æ¤³¤³¤Ç°µ¾¡¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1²óÌÜ¤Ï¤É¤¦¤»¤³¤Î2¿Í¡Ê¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¡Ë¤ÇÈ´¤±¤ë¤«¤é¡¢¾®ÎÓ»á¤ÈÌÐÌÚ»á¤Ë²¸¤òÂÇ¤Ã¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç·èÁª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¹â»Ô»á¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬¹â»Ô»á¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¯½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ï5³ä¤°¤é¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê·èÁªÅêÉ¼»þ¤Î¡Ë47¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©É¼¡£¤³¤ì¤¬36ÂÐ11¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¹â»Ô»á¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÃÏ¿Þ¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤È¡£¤³¤Î»þ¤ËÅÞ°÷É¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ»þÅÀ¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤ËÁªµó¤¬¼å¤¤¼ã¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¤Ç¹â»Ô»á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾®Àô»á¤ËÆþ¤ì¤ÆÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¡£¡Ø¤ªÁ°ÅÞ°÷¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ïº£²ó¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢À¤Âå¸òÂå¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡Ø¾®Àô»á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤â¤¦²¶°ìÃú¾å¤¬¤ê¤À¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦µÄ°÷¤â¾¯¤·È´¤±¤¿¡£¡Ê£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡Ë100É¼¤°¤é¤¤¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20É¼¤â¸º¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾®Àô»á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¾®Àô»á¤ÈÎÓ»á¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¤·¤¿152É¼½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ê¾®Àô»á¤Ï¡Ë145É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅÞ°÷É¼¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ÆÎ®¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹â»Ô»á¤ÎÅÞ°÷É¼¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¡¢¤·¤«¤âËãÀ¸»á¤Î¹©ºî¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦µÜºê¸¬²ð»á¤âËãÀ¸»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡ÖËãÀ¸»á¤Î¿¿¹üÄº¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Î¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÊ¹¤¯¡£½øÈ×¤ÏËãÀ¸»á¤Ï¾®Àô¿ä¤·¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é½øÈ×¤È¤¤¤¦¤«ÃæÈ×¡Ê¤Þ¤Ç¡Ë¡£·îÍËÆü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾®Àô¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¾®Àô¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÚÍË¤°¤é¤¤¤«¤éÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤â½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦¾¡¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾®ÀôÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î²òÅÞÅªÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦½ÅÄÃ¤¤¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈËãÀ¸¡¦¿ûÀÚ¤ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËãÀ¸»á¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¡ËÉâ¤ÂÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ³õ¤ÎÈø¤òÄù¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ³õ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¿Ø±Ä¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë